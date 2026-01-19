Derrumbe en Comodoro Rivadavia: ya son 300 los evacuados mientras la tierra todavía se mueve

A 24 horas del deslizamiento en el cerro Hermitte, geólogos advierten que el proceso no terminó y que solo cedió una parte de la ladera.

En Comodoro Rivadavia , la escena del “día después” no trae calma. Las familias que salieron con lo puesto siguen lejos de sus casas, los accesos continúan bajo control y, sobre todo, persiste la misma idea que se repite en cada información oficial y en cada charla de vereda: el cerro Hermitte todavía se está moviendo .

En total, alrededor de 300 personas permanecen evacuadas o autoevacuadas, mientras avanzan los relevamientos y el monitoreo técnico en los barrios más comprometidos.

La actualización más inquietante llegó de la mano de los especialistas. El geólogo José Paredes explicó que el desplazamiento registrado hasta ahora representaría apenas un 20% del total del área inestable.

Y advirtió que el hecho de que una parte ya haya cedido no implica que el riesgo baje: al desprenderse un volumen de tierra, cambia el “equilibrio” del terreno y puede facilitar que lo que quedó alrededor se desplace con mayor rapidez.

Derrumbe. Comodoro Rivadavia

Según ese relevamiento técnico, el proceso de inestabilidad se venía manifestando desde el 27 de diciembre y aceleró en los últimos días. El propio Paredes señaló que lo ocurrido fue “una rareza” por la magnitud: consideró improbable que se muevan 1.500 metros de ladera de manera conjunta.

Evacuados, controles y asistencia: dónde alojan a las familias

Con ese diagnóstico, el Municipio dispuso el cierre del perímetro por al menos 48 horas y mantuvo la evacuación preventiva de los sectores cercanos a la ladera, en particular Sismográfica, Marquesado y Los Tilos.

Mientras tanto, la asistencia se concentra en tres espacios que funcionan como centros de contención: el Albergue Municipal, el gimnasio del Club Ameghino y un sector del Centro de Empleados de Comercio en Parque Saavedra.

como Casas destrozadas por el derrumbre del cerro Hermitte.

En paralelo, la ciudad intenta sostener una rutina a medias. Hay familias reubicadas en clubes, otras en casas de parientes, y un clima de incertidumbre que no se termina de ir porque el regreso depende de un informe técnico.

En ese contexto, también se reforzó la presencia en los accesos: desde Defensa Civil advirtieron que el “escenario no para de cambiar” y que incluso se seguían sintiendo movimientos en la parte alta, con caída de piedras, mientras se pedía a los vecinos evitar volver a la zona.

Una vuelta a casa rápida para rescatar a las mascotas

En medio de la emergencia, hubo una escena que alivió por un rato la tensión: el rescate de mascotas que habían quedado encerradas en patios o dentro de viviendas evacuadas. Según se conoció en las últimas horas, se recuperaron alrededor de 20 animales —perros, gatos y también conejos— en un operativo coordinado por Defensa Civil y vecinos.

perrito Mascotas rescatadas en un operativo de Defensa Civil.

En algunos casos, se habilitó un regreso controlado por tandas para retirar pertenencias esenciales y, sobre todo, buscar animales. “Nadie se olvida de sus perros”, resumió un rescatista en medio del operativo, que cerró con reencuentros que, por un rato, cortaron la angustia.

Emergencia geológica y urbanística: qué medidas se preparan

Este lunes, además, el Concejo Deliberante declaró la emergencia geológica y urbanística en la zona del cerro Hermitte, con una vigencia inicial de 90 días, para habilitar medidas excepcionales: readecuaciones presupuestarias, compras y contrataciones vinculadas a la mitigación del riesgo, y gestiones de financiamiento para atender la crisis habitacional que deja el desplazamiento.