Nación declarará la Emergencia Ígnea por DNU para las provincias afectadas por los incendios

El fuego ya arrasó más de 200.000 hectáreas en la Patagonia. La Mesa Política se reunió en la Casa Rosada y debatió sobre el pedido de los gobernadores del sur.

Este jueves por la mañana se reunió la Mesa Política en Casa Rosada para debatir la incorporación de una Declaración de Emergencia Ígnea en el Congreso. Debido a la urgencia que significa el incendio forestal en la Patagonia , se acordó declarar esta emergencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU ) para las provincias afectadas.

La decisión que se acordó por el momento es realizar cambios presupuestarios e incrementar partidas destinadas al combate del fuego a través del DNU, reveló Infobae.

" No resultaría eficiente mandarlo por el Congreso si es una emergencia . Precisás dos sesiones y la urgencia ahora. El decreto es la opción más viable, pero es un tema que lo va a terminar de precisar el Colo", dijo una fuente al mismo medio.

En esta mesa política estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (vía Zoom); la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La definición llegó luego de una reunión que se extendió durante unas 2 horas. Esta declaración se da en un contexto de creciente presión política de los gobernadores patagónicos, que reclaman herramientas excepcionales frente a los incendios que ya afectaron a unas 230.000 hectáreas en el sur del país.

Se autorizó el envío de más de $100 mil millones a los bomberos en la Patagonia

La última declaración de Emergencia Ígnea a nivel nacional se había realizado mediante el Decreto 2/2023, firmado durante la gestión de Alberto Fernández, y estuvo vigente hasta el 13 de enero de 2024. En esta oportunidad, el fuego ya consumió alrededor de 200 mil hectáreas en el sur del país y las condiciones climáticas continúan dificultando las tareas de control.

En medio de este escenario crítico marcado por los incendios forestales, el Gobierno Nacional autorizó esta mañana el envío de más de 100 mil millones de pesos a asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país.

Incendios Chubut 2026 (3)

A través de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad se oficializó esta medida. El monto total asciende a $100.810.319.998,50 y será distribuido entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, con una asignación de $94.924.971,75 para cada entidad. Los fondos están destinados a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria y otros insumos vinculados a la lucha contra el fuego y la protección civil.

Para la adquisición de elementos, el Gobierno flexibilizó algunas reglas y estableció que “se exime a las entidades de la obligación de pagar impuestos nacionales, derechos y tasas aduaneras para el ingreso de equipamiento desde el exterior, así como cualquier tipo de tributo nacional existente o a crearse“ y recordó que la decisión administrativa Nº 1/2026 distribuye el presupuesto para el ejercicio 2026 incorporando a la partida presupuestaria 5.1.7 “transferencias a otras instituciones culturales y sociedades sin fines de lucro”, subparcial-2071 “Asociación Bomberos Voluntarios”, de la cartera de Seguridad.

El pedido de los gobernadores de la Patagonia

El planteo fue impulsado por los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; Río Negro, Alberto Weretilneck; La Pampa, Sergio Ziliotto; Neuquén, Rolando Figueroa; Tierra del Fuego, Gustavo Melella y Santa Cruz, Claudio Vidal. Los mandatarios reclamaron el tratamiento urgente de la norma ante el avance del fuego, que ya afectó cerca de 230.000 hectáreas en el conjunto de las provincias patagónicas.

Reunión gobernadores infografía

Según los datos relevados por los gobiernos provinciales, el impacto más severo se registró en La Pampa, con más de 168.000 hectáreas quemadas, seguida por Chubut con 45.000, Río Negro con 10.000, Neuquén con 6.000 y Santa Cruz con 700 hectáreas afectadas. El escenario llevó a los gobernadores a solicitar la libre disponibilidad y reasignación de partidas para reforzar el combate del fuego y la asistencia a las zonas damnificadas.

Desde el Ejecutivo recordaron que la ley vigente, sancionada en 2022, podría ser prorrogada mediante decreto, aunque las provincias buscan que el tema sea tratado en el Congreso durante el período extraordinario que comenzará el 2 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. De sancionarse una nueva declaración de emergencia, se habilitarían fondos extraordinarios, se agilizaría la incorporación de medios aéreos y equipamiento, y se reforzaría la coordinación entre Nación y provincias.

En paralelo, integrantes del Gabinete reconocieron que la situación genera preocupación por la posibilidad de que los incendios continúen expandiéndose. En ese marco, los ministerios de Seguridad y Defensa ya enviaron recursos y mantienen operativos conjuntos para asistir a las provincias afectadas, en coordinación con el Sistema Nacional del Manejo del Fuego.