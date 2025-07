La agonía de una de las principales ciudades turísticas de la Patagonia: invierno con 12% de ocupación

“Está foto sacó mi amiga Pipí, artesana de El Bolsón . No hay ni un solo turista. Peor que nunca”, escribió la usuaria Laurisdlr en la red social X, junto a la imagen de la plaza Pagano desolada.

Efectivamente, un informe de la Cámara de Turismo local indica que la ocupación promedio proyectada para los meses de julio y agosto no supera el 12%. El impacto económico negativo ya se siente en toda la cadena productiva vinculada al turismo: no solo los alojamientos, sino también restaurantes, remises y otros servicios que dependen directamente de la actividad.

Proyecciones catastróficas

La Cámara relevó 35 establecimientos, mayoritariamente cabañas de gestión familiar con menos de 20 camas e, incluso en las semanas tradicionalmente fuertes del invierno, la ocupación apenas está por encima del 10%.

Para la segunda quincena de julio -las vacaciones de invierno de la Provincia de Buenos Aires y CABA, es decir casi la mitad de la población de Argentina- se proyecta un 10,31%. En tanto, el pico más alto en agosto apenas llega al 11,85%.

Crisis de turismo en El Bolsón.jpg Patagonia argentina: crisis de turismo en El Bolsón.

Para El Bolsón, que siempre ha dependido más que nada del turismo interno, esos números son devastadores.

“Estamos muy preocupados. El Bolsón es una ciudad donde la generación de empleo depende en gran medida del turismo”, remarcó Diego Cordero, presidente de la Cámara.

“Sin turismo, los restaurantes no trabajan, los remises no tienen pasajeros, y los alojamientos no contratan personal. Es una cadena que si se rompe afecta a toda la población”, agregó el titular de la organización empresarial, y enfatizó que muchos alojamientos familiares ya están recurriendo a créditos para poder pagar servicios básicos como luz y gas.

El pedido: más promoción turística en la Patagonia

Los prestadores turísticos reclaman mayor presencia del Estado en lo que respecta a la promoción institucional de El Bolsón como destino vacacional.

“La falta de promoción local hace inviable que las familias puedan sostener sus emprendimientos”, indicó Cordero.

Si bien muchos operadores están presentes en plataformas digitales y redes sociales, no logran convertir esa visibilidad en reservas efectivas.

La Cámara de Turismo está impulsando acuerdos de colaboración con Coopetel -la cooperativa de obras y servicios públicos de El Bolsón- y el Cerro Perito Moreno, además de generar contenido propio para promoción. Sin embargo, Cordero entiende que no resulta suficiente: “Todo esto son paliativos”.

El 2 de mayo último comenzó a funcionar oficialmente la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), con gestión mixta pública-privada. Para Cordero, significa una luz de esperanza con el foco puesto ya en el verano 2025/26 y dando por perdida la temporada invernal. “Nos va a permitir contar con herramientas de promoción y desarrollo que hoy no tenemos”, afirmó.