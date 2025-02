Justicia por Pocha: la movida en apoyo de la jubilada de Santa Cruz que fue estafada por su propio hijo

Vecinos pasan a respaldarla por la casa de Caleta Olivia que el ex candidato a concejal le intenta sacar. Y se viraliza ese hashtag en las redes. Nuevos detalles del engaño.

“Estoy muy emocionada, recibí muchas visitas y pido que no me abandonen“. Con esas sencillas palabras, María Isabel “Pocha” Flores, la docente jubilada que fue estafada por su propio hijo en Santa Cruz , un ex candidato a concejal de Caleta Olivia por la UCR , agradeció la movida que se inició en su ciudad entre la gente que, conmovida ante la increíble situación que le toca vivir, se movilizó para ayudarla.

Según la denuncia ante la Justicia, que fue difundida públicamente por Daniel Avellaneda, el otro hijo de la mujer, el dirigente radical santacruceño vendió el inmueble de la docente jubilada sin su consentimiento, peero además se quedaba todos los meses con casi toda la plata de su jubilación y además también hizo plata dos vehículos.

Ahí, a esa vivienda, se moviliza en un desfile casi constante la gente que se enteró de lo sucedido y se conmovió ante la historia de una anciana que perdió a manos de su propio hijo todo lo que consiguió en una vida de esfuerzo conjunto con su esposo fallecido, padre del presunto estafador.

Porque además, Pocha Flores -como la conocen todos- es una docente jubilada muy respetada en Caleta Olivia, con una larga trayectoria en el ámbito educativo de las provincias de Santa Cruz y Chubut, ya que enseñó en Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Caleta Olivia. En esta última ciudad, además, durante muchos años cumplió distintas funciones en la administración pública, siempre en el área de la Educación.

"De acá no me muevo", dijo la jubilada de Santa Cruz

En diálogo con medios locales, golpeada pero firme, Pocha repitió lo que ya le manifestó a la Justicia: “Yo no vendí la casa en ningún momento, esto es mío y de acá no me muevo”.

Entre los visitantes que se presentaron en su domicilio no sólo hubo gente de a pie. La vecina de Caleta Olivia recibió también a la jueza Rosa González, quien fue hasta allí para tomarle la declaración, en una medida especial ya que la denunciante no podía presentarse en sede judicial por falta de movilidad, según consignó La Opinión Austral.

Justicia por Pocha.jpg El posteo de un usuario con el monumento símbolo de Caleta Olivia y el hashtag de la campaña #justiciaporpocha, que crece fuerte en las redes.

Luego de escuchar su relato, la responsable de la causa tuvo también un gesto cariñoso con la presunta víctima. “Rosita -así llamó a la jueza- me dijo que me quede tranquila porque nadie me va a sacar de mi casa, que todo estaba encaminado y se iba a resolver”, reveló Pocha.

A su lado estaba Daniel Avellaneda, su otro hijo, que vive en Europa, donde se gana la vida honestamente como un reconocido chef. Fue él quien, a fin de año, de visita en Santa Cruz, descubrió las maniobras de su hermano, de quien ahora desconocen el paradero porque se mandó a mudar.

El cocinero explicó que la prioridad es que su mamá “siga teniendo su casa”, pero además agregó que su hermano también vendió dos autos de ella, que va a ser muy difícil recuperar. Y reiteró que el presunto estafador “estuvo viviendo la vida loca con la jubilación” de la mujer.

Sucede que, tal como contó anteriormente Pocha, José se encargaba de cobrar sus haberes y se aprovechaba de esa situación; del mismo modo que le hizo firmar de manera engañosa un poder que lo autorizaba a vender sus bienes, diciéndole que se trataba de un trámite bancario para poder hacer un plazo fijo con su plata.

Nuevos detalles de la estafa

Respecto a estas maniobras, el abogado Daniel Aybar explicó en las últimas horas que, en representación de la damnificada, ya hizo los trámites en el banco en el que la mujer cobra su jubilación para cambiar el CBU y que el ex candidato a concejal no pueda acceder al dinero.

José Walter Flores y Pocha Flores, Caleta Olivia (1).jpg Pocha con sus dos hijos: José, el presunto estafador, es el de la izquierda.

Más allá de eso, resaltó que hay varios préstamos que el mismo hijo había sacado y muchos adelantos de sueldo que había pedido a la entidad financiera a nombre de su mamá, que ella por supuesto nunca vio. Según explicó su representante legal, solo recibía una pequeña porción de su sueldo, que no le alcanzaba ni para la comida ni para los remedios.

“Tenemos que agotar todas las vías legales a los fines de evitar que en este lugar se cometa sacrilegio, triunfe la inmoralidad y el negocio inmobiliario, porque acá quieren destruir (la casa de ‘Pocha’) y poner una entidad bancaria”, alertó Aybar.

El abogado aclaró que la Justicia no va a desalojar a su clienta, ya que consiguieron una medida cautelar de no innovar, para que “el abogado que registralmente figura como dueño, no pueda disponer de la vivienda”.