Una jubilada de Santa Cruz recibió una factura de gas por $220 mil

El funcionario publicó en las redes una foto de la consulta online a Distrigas, en la que figura el monto que debe abonar su madre y el plazo para efectivizar el pago.

Por qué aumenta tanto el gas en Santa Cruz

La empresa Camuzzi Gas del Sur explicó que, a partir del reciente fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que suspendió la prohibición judicial de actualizar tarifas, tiene vía libre para “iniciar el proceso de facturación conforme las disposiciones tarifarias vigentes“.

La resolución judicial es válida tanto para Santa Cruz como para Tierra del Fuego, dos provincias que a principios de 2024 habían recurrido con éxito a la justicia para frenar los aumentos que ahora fueron habilitados.

“Es oportuno destacar que, como consecuencia de las medidas cautelares dictadas oportunamente, no había sido posible aplicar en ambas provincias -en tiempo y forma- los distintos cuadros tarifarios aprobados por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) que efectivamente fueron instrumentados en toda la Argentina”, dijo la empresa.

gas2.jpg La captura de pantalla que hizo el hijo de la jubilada de Santa Cruz al consultar online la factura de gas. Diario Nuevo Día

Ahora la distribuidora señaló que “la Justicia revocó recientemente las referidas cautelares. Frente a dicho fallo, Camuzzi dará inicio al proceso de facturación de los períodos en curso, aplicando los cuadros tarifarios actualmente vigentes”, y agregó que “los usuarios comenzarán a recibir progresivamente las facturas de gas en condiciones de normalidad tarifaria, tal como lo ha venido haciendo el 99% de los usuarios de gas natural del país”.

La empresa aclaró que no podrá exigir el pago retroactivo de los aumentos tarifarios que no pudo aplicar en lo que va de 2024 por la medida judicial que finalmente, en los últimos días de agosto, se cayó por disposición de la Cámara. Sólo puede corregir las tarifas de los períodos que todavía no fueron facturados, como el que se debe cubrir este mes, tanto a usuarios de gas natural como los de GLP por red

Sin embargo, esta situación podría cambiar una vez que la Justicia dicte una sentencia definitiva. Por ahora, se trata simplemente de un diferimiento de la facturación hasta ese momento.

El fallo que habilitó las subas antes impedidas prohibió el corte de suministro a los usuarios que no cumplan con los pagos en tiempo y forma. Al mismo tiempo, se estableció que los incrementos pendientes deben aplicarse de manera gradual.

Por su parte, desde Distrigas -distribuidora de Santa Cruz- informaron que los aumentos que estaban postergados por la acción de amparo que había presentado la provincia fueron de alrededor de un 500% en abril, al que se le sumó un 4% en junio.

Dudas con las facturas

De todos modos, las idas y vueltas de la justicia en torno a la política tarifaria generaron bastante desconcierto entre la gente al momento de recibir las facturas.

“Básicamente lo que ha ocurrido este año en la provincia de Santa Cruz es que tras el dictado de aquella cautelar que estableció un tope, hubo distintas situaciones en los usuarios porque esa cautelar comenzó a regir en un momento particular, y había usuarios que ya habían abonado su factura y otros que no”, explicó recientemente en declaraciones a LU17 Rodrigo Espinoza, gerente de relaciones institucionales de Camuzzi.

Y agregó: “La primera medida que se tuvo que hacer por aquel entonces fue decantar cuál era la situación de cada uno para que, aquellos que habían abonado, entre comillas, de más, se les descontara ese saldo en las siguientes liquidaciones, por eso hubo facturas que llegaron en cero, y otros casos que fueron totalmente distintos”.