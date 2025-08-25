Patovicas atacaron a un adolescente: lo golpearon y asfixiaron hasta dejarlo inconsciente

Ocurrió en una fiesta de 15. La Justicia investiga el brutal ataque que quedó grabado.

La fiesta de un cumpleaños de 15 terminó con un episodio de violencia que generó conmoción y repudio en la comunidad. Todo sucedió en un conocido salón, donde dos integrantes de seguridad golpearon brutalmente a Matías Brizuela , un adolescente que era invitado en el lugar.

La denuncia de la familia del menro sostiene que los patovicas lo golpearon y asfixiaron hasta dejarlo inconsciente. El joven permanece internado en una clínica, mientras avanza una investigación judicial que apunta tanto a los agresores como a la administración del salón.

Fuentes policiales precisaron que todo ocurrió en Mendoza, en el salón Desert Gala , ubicado en Chacras de Coria.

La salvaje agresión quedó registrado en un video filmado por un invitado. En las imágenes se observa cómo dos patovicas inmovilizan al adolescente en el piso del estacionamiento privado, mientras otros jóvenes y adultos presencian la escena sin poder intervenir.

De acuerdo a relato de la familia, todo comenzó cuando Matías pidió volver a ingresar al salón para recuperar su campera del guardarropas. Fue en ese momento cuando uno de los guardias lo interceptó, lo atacó con golpes y maniobras de estrangulamiento. El chico perdió el conocimiento y debió ser trasladado de urgencia por sus padres.

La brutalidad de la escena no tardó en viralizarse, generando cuestionamientos hacia el rol de los patovicas y la falta de mecanismos de control dentro de los eventos sociales.

Patovicas golpearon brutalmente a un adolescente

Reclamo de la familia y silencio de los organizadores

Los padres de Matías difundieron un comunicado en el que calificaron lo sucedido como un acto “deplorable” y reclamaron responsabilidad al salón. “Mi hijo es un chico inocente, que solo intentó recuperar su campera. No merecía semejante brutalidad. El salón debe hacerse responsable”, expresaron.

Por el momento, ni los responsables de Desert Eventos ni los organizadores de la fiesta emitieron declaraciones oficiales. Este silencio acrecentó el malestar entre los asistentes y familiares de la víctima, quienes exigen explicaciones sobre los criterios de contratación del personal de seguridad.

Mientras tanto, el adolescente continúa bajo estricta observación médica. Según trascendió, su evolución será clave para determinar el grado de las lesiones sufridas.

Intervención de la Justicia y debate social

patovicas2 Tras la fiesta de 15, el adolescente fue trasladado a la Clínica de Cuyo de Mendoza.

El caso ya está en manos de la Justicia provincial, que deberá definir imputaciones contra los dos patovicas involucrados y evaluar la responsabilidad del establecimiento. Además, las autoridades locales remarcaron la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en eventos privados, donde muchas veces el accionar de los custodios se desarrolla sin supervisión ni controles claros.

La difusión del video en redes sociales encendió un debate más amplio sobre la violencia ejercida por personal de seguridad en boliches, fiestas y recitales. Distintos colectivos de derechos humanos subrayaron que este tipo de hechos no son aislados y reclamaron políticas públicas que garanticen procedimientos adecuados de prevención y control.

En Mendoza, la indignación crece y la comunidad espera definiciones rápidas por parte de la Justicia. Por ahora, la historia de Matías se convierte en un símbolo de la discusión sobre los límites del accionar de los patovicasy la responsabilidad de quienes los contratan.