PAMI: cómo tramitar los anteojos gratuitos para jubilados en agosto 2025

A través de su sitio oficial, el PAMI (Programa de Atención Médica Integral) sostiene que el organismo cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales por año prestacional. En este artículo, te contamos de qué manera tramitar ante el PAMI los lentes gratuitos para jubilados en agosto de 2025 .

Cabe recordar que el PAMI puntualiza que esta prestación –los lentes o anteojos gratuitos - tendrá como beneficiario a cada afiliado que, una vez atendido por el médico especialista -oftalmólogo-, podrá elegir la óptica de cartilla donde va a gestionar sus anteojos . En los casos en los que el afiliado no pueda trasladarse, un familiar o apoderado del jubilado podrá gestionar la prestación con la documentación correspondiente del afiliado .

Para tramitar ante el PAMI los lentes gratuitos para jubilados en agosto de 2025 , los afiliados deberán presentar la siguiente documentación y cumplimentar los siguientes pasos:

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Orden médica electrónica (OME) de un médico especialista en oftalmológica a nombre de la persona afiliada donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez. (No impresa - on line)

Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si el afiliado no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado.

Según lo subraya el PAMI, el afiliado interesado en gestionar los lentes gratuitos deberá solicitar los elementos ópticos directamente en la óptica con la indicación OME del médico oftalmólogo tratante (incluido en la cartilla).

El PAMI añade que la OME está plasmada en el sistema y ambos prestadores tienen acceso a ella, por lo cual no es necesario imprimirla. Asimismo, el organismo indica que no será necesario concurrir a una agencia PAMI, ya que el afiliado puede elegir entre las ópticas de la cartilla PAMI. Asimismo, también remarca que la óptica es de libre elección dentro del territorio nacional.

Por otra parte, en su sitio web, el PAMI pone a disposición de los jubilados un buscador de ópticas de todo el país. Una vez que se accede a este buscador, se deberá seleccionar provincia y ubicación y también el servicio médico requerido: Óptica-Anteojos; Óptica-Lentes de contacto u Óptica Sistema de Visión Subnormal.

Asimismo, el PAMI apunta que los afiliados deben retirar sus anteojos luego de unos días, sin necesidad de gestionar un turno previo para la entrega.

Los afiliados al PAMI también podrán concurrir a cualquier sede de la obra social para recibir asesoramiento personalizado sobre el programa de lentes gratuitos. Es oportuno señalar que, para realizar consultas adicionales, el PAMI también habilita su línea de atención al 138 (PAMI Responde) de lunes a viernes, entre las 8 y las 20 horas.