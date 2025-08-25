"Termas bajo las estrellas" en Copahue: la magia bajo el cielo nocturno

Copahue se consolida como un destino de turismo invernal. La nieve, las estrellas y el vapor de las termas crean una postal única.

Copahue volverá a ofrecer una experiencia que ya se ha convertido en un sello distintivo del termalismo neuquino, “Termas bajo las Estrellas”, una vivencia única en el mundo que combina la fuerza de la naturaleza con la serenidad de la noche.

"La reciente nevada que cubrió de blanco el norte neuquino promete un marco inolvidable, un paisaje mágico donde las aguas, fangos y vapores termales dialogan con la nieve y un cielo estrellado, regalando a los visitantes una postal imposible de replicar en otro lugar del planeta", afirmaron desde la organización.

La aventura comienza en Caviahue, donde los turistas son trasladados hacia Copahue en camionetas con orugas especialmente acondicionadas. Durante el recorrido, se realizan paradas estratégicas para contemplar el cielo despejado, que en estas noches de invierno se enciende con miles de estrellas, generando una conexión única con el entorno.

Termas nocturnas Copahue (1)

Al llegar al complejo termal, el equipo de Termas Nieve recibe a los visitantes para dar inicio a un ritual de bienestar y relajación. Una inmersión en la Laguna del Chancho, rodeada de silencio, nieve y vapor. La propuesta se complementa con baños de vapor o inmersiones en aguas sulfurosas o ferruginosas, masajes totales y parciales y mascarillas faciales, cada prestación con sus propiedades terapéuticas extraídas de los recursos naturales del lugar.

Termas bajo las Estrellas no es una experiencia cotidiana, ya que depende de que las condiciones climáticas acompañen con un cielo despejado o una luna llena. Por esto, cada edición se transforma en una oportunidad exclusiva e irrepetible para quienes visitan Copahue en invierno.

Cabe mencionar que los valores de las prestaciones termales son los mismos que durante la jornada diurna; los traslados se realizan con prestadores turísticos privados y se abonan de manera separada; y el horario de atención del producto será de 20 a 22hs.

Aquellas personas interesadas en participar podrán comunicarse vía Whatsapp al 299-6013027 o al 299-6013029 y por redes oficiales del Ente, para mayor información y servicios disponibles.

Termas nocturnas Copahue (2)

Nieve y termas: Copahue fenómeno invernal

El Ente Provincial de Termas impulsa desde 2024 un concepto innovador que, a nivel mundial, solo se repite en lugares tan lejanos y diversos como Alaska, Japón e Islandia: la posibilidad de sumergirse en aguas termales cálidas mientras todo alrededor está cubierto por un manto de nieve. Fumarolas, vapores y el aroma característico del suelo volcánico completan un escenario natural de gran impacto visual y sensorial.

“Estamos viendo el resultado del enorme trabajo que realiza todo Termas para concretar a Copahue como destino turístico invernal, algo que hace dos años atrás era impensable”, destacó Matías Ramos, presidente del Ente, al referirse al notable incremento en el flujo de visitantes.

termas de copahue nieve

El producto, bautizado como Termas Nieve, recibió durante la temporada invernal de 2024 un total de 300 visitantes. Este año, esa cifra se duplicó en el mismo lapso.

Uno de los atractivos más visitados es la Laguna del Chancho, famosa por sus aguas cálidas y fangos azufrados, que en invierno se rodea de nieve, creando una postal única. Allí, el contraste entre el vapor que se eleva y el silencio del entorno genera una sensación de desconexión total.