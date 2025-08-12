Una inversión a 30 días puede generar una ganancia de $340.000. Cuál es el banco más rentable y qué alternativas hay para obtener una mayor rentabilidad con un plazo fijo .

Plazo fijo agosto 2025: lo que hay que invertir para ganar más de 300 mil pesos en 30 días

Los plazos fijos se mantienen entre las opciones más elegidas como instrumentos de ahorro para aquellas personas que quieren conservar sus fondos y obtener cierta rentabilidad. En un contexto de cierta estabilidad financiera y de relativa desaceleración del índice de inflación , esta herramienta no pierde vigencia.

En este sentido, una inversión a 30 días puede generar una ganancia de $340.000 si se cuenta con el capital necesario y se aprovechan las tasas de interés que ofrecen los bancos más importantes.

Para alcanzar el rendimiento máximo posible en un mes, se necesita una inversión de $12.300.000, de acuerdo con los datos actualizados del simulador de plazos fijos que tiene el Banco Nación . Esta entidad bancaria pública ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) que se ubica en torno al 33%, un porcentaje que se traduce en un 2,71% por mes. Con esto, si una persona deposita un millón de pesos.

Si bien el Nación es el líder de los bancos tradicionales en cuanto a las tasas que ofrece, hay otras opciones que también son atractivas y competitivas. En el caso del Banco Macro, el Banco Galicia, el BBVA o el ICBC disponen de tasas similares que se mueven entre el 30 y el 32%.

¿Qué es un plazo fijo? La definición del Banco Nación

La entidad bancaria define al plazo fijo como “una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo”.

Para conocer con precisión cuáles son las ganancias, el Banco Nación cuenta con un "Simulador de plazo fijo" - disponible en www.bna.com.ar-, donde podés calcular cuánto vas a obtener según la cantidad de dinero invertido y del tiempo de permanencia de esa inversión.

banco-central-plazo-fijo.jpg

Las opciones en los bancos digitales

Otra alternativa es hacer los plazos fijos en bancos digitales, como pueden ser Bica, REVA, Vooi y Banco Meridian, que ofrecen tasas que oscilan entre el 35 y el 36%. En estos casos, el rendimiento mensual por cada millón invertido puede alcanzar los $29.589 y transformarse así en una opción aun más rentable.

La tabla comparativa que publica el Banco Central

El Banco Central dispone de una tabla comparativa en la que se puede visualizar cuál es la tasa más beneficiosa.

En el sitio web oficial de este organismo, que es el que determina la política monetaria nacional, explican que el objetivo de esta publicación es las personas puedan “elegir la propuesta que más te convenga”.

La tabla en cuestión, explican, “está conformada por los diez bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”.

Las tasas de interés que ofrece cada banco

Banco Nación: 33%

Banco Santander: 30%

Banco Galicia: 35%

Banco Provincia: 29%

Banco BBVA: 30,5%

Banco Macro: 33,5%

Banco Credicoop: 30%

Banco ICBC: 33,3%

Banco Ciudad:29%

Banco Bica: 35%

Banco Comafi: 32,5%

Banco de Corrientes: 34%

Banco de Formosa: 30%

Banco de Córdoba: 34%

Banco de Chubut: 31%

Banco Dino: 29%

Banco Hipotecario: 31%

Banco de Tierra del Fuego: 33%

Este escenario, con una inflación que en julio -según las estimaciones- no debería superar el 1,9%, se presenta ventajoso . De esta manera, el plazo fijo permite conservar el poder adquisitivo del ahorro en pesos, sino que también lo incrementa de forma sostenida.

Además, muchas entidades bancarias brindan la posibilidad de renovar el plazo fijo de manera automática con capitalización de intereses, una condición que potencia el crecimiento si se mantiene la inversión por varios meses seguidos.