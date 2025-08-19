En este informe, te contamos de cuánto es la cuota inicial que cobra cada banco por un préstamo hipotecario . Y además: ¿cuál es la relación entre el valor de los créditos UVA y los alquileres ?

En nuestro país, existen cuatro tipos principales de préstamos hipotecarios : para vivienda única, para segunda vivienda, para construcción o para refacción de una propiedad que ya teníamos. En este artículo, te contamos contamos de cuánto es la cuota inicial que cobra cada banco por un crédito UVA . Asimismo, establecemos una comparación entre el valor de los créditos UVA y el de los alquileres (para estos últimos, se toman como referencia los precios en la Ciudad de Buenos Aires).

Lo cierto es que, más allá de la finalidad específica del crédito hipotecario que se gestione, existen diferencias entre las cuatro modalidades mencionadas más arriba: el monto, la tasa de interés y cómo se entrega la plata (en general el dinero se entrega todo junto para las adquisiciones o en plazos de obra para la refacción o construcción). Cabe subrayar que ninguna de estas líneas de préstamo están destinadas a inmuebles con fines comerciales.

El monto de la cuota inicial de un crédito hipotecario UVA -a pagar a 20 años- por una propiedad cuyo valor asciende a 100 mil dólares oscila entre 645 mil pesos y 1.081.000 de pesos, dependiendo de la institución bancaria en la cual se lo gestione.

De acuerdo a un informe publicado por el economista Andrés Salinas, las diferencias en los valores de las cuotas iniciales de los créditos hipotecarios UVA a reintegrar en 20 años ofrecidos por las instituciones bancarias difieren sustancialmente. En líneas generales, el muestreo del estudio contempla un préstamo hipotecario que cubre el 75% del valor del inmueble, con acreditación de haberes en la entidad, un valor de la UVA de 1.548,80 dólares y un tipo de cambio de $1.339,62 por cada dólar.

Crédito UVA vs alquileres: ¿cuál es la cuota inicial según cada banco?

Si bien el valor de la cuota inicial difiere según cada banco, estos son los importes pautados por cada institución bancaria para un crédito UVA solicitado por una propiedad cotizada en 100 mil dólares:

Hipotecario (con una TNA del 10,9%): $1.040.414.

Ciudad (8,1%): $856.836.

Supervielle (8,5%): $882.103.

ICBC (8,9%): $907.705.

Brubank (8%): $880.572.

Nación (4,5%): $645.821.

Santander (10,5%): $1.013.275.

Macro (9,5%): $946.714.

BBVA (9,5%): $946.714.

Galicia (11,5%): $1.081.646.

Patagonia (10%): $979.760.

Credicoop (8,5%): $882.103.

Banco del Sol (9%): $914.156.

Comafi (8%): $850.572.

Asimismo, cabe mencionar que, de acuerdo un informe elevado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) -correspondiente a julio de 2025-, el costo de un alquiler mediano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de $500.000 para un monoambiente, de $600.000 para un dos ambientes y de $800.000 para tres ambientes.

Así, por ejemplo, se puede establecer que la cuota inicial de $645.821 de un crédito hipotecario UVA-para una propiedad valuada en 100 mil dólares- gestionado ante el Banco Nación supera levemente al costo de un alquiler de un dos ambientes ($600.000). Por el contrario, en bancos con tasas más altas, el pago inicial puede superar de forma significativa incluso al valor de un alquiler de un tres ambientes ($800.000), tal el caso del Banco Galicia (mencionado más arriba).