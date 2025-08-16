¿Cómo preparar un sándwich de albondigas irresistible?
Una receta deliciosa y divertida para hacer un rico sándwich de albóndigas cremosas. Sencillo y demasiado rico.
En los días frescos dan ganas de comer algo calentito y no hay nada mejor que armarse unas albondigas. Receta fácil y divertida. Con algunos consejos para darles cremosidad y mucho sabor. Un sándwich ganador para tener en cuenta siempre.
No hay secretos, con pocos ingredientes se pueden hacer muy ricas albóndigas. Aplicables a sanguchito, polenta, arroz, pasta o guisos. ¡Viva la albóndiga!
Ingredientes:
500 g de carne picada
1 huevo
½ taza de harina
pan rallado c/n
1 vasito de leche
1 diente de ajo
pedacitos de pan
1 cebolla
salsa de tomate
perejil o cilantro c/n
aceite de oliva
sal
pimienta
1 baguette o felipe
Desarrollo:
Cortar y picar la cebolla y el ajo; reservar; poner pedacito de pan en remojo; reservar.
En un recipiente poner la carne picada, sal y pimienta. Agregar el ajo y la cebolla, el huevo, pan rallado y el pan remojado en leche, previamente escurrido con la mano apretando.
Sumarle perejil y amasar hasta lograr una pasta homogénea que se pueda manipular sin que se desarme demasiado. Hacer con la mano bolitas del tamaño de una pelota de golf y luego pasarlas por harina. Calentar una sartén con aceite, agregar algunas cebollas cortadas chicas o no y poner a dorar las albóndigas. Hay que darlas vuelta un par de veces para que se doren de todos lados y luego sumar la salsa o el puré de tomate para que se terminen de cocinar durante 10 o 15 minutos a fuego medio. Abrir el pan a lo largo, untarlo con mayonesa, y sumarle las albóndigas con salsa. Agregar sriracha y cilantro. ¡Disfrutar!
