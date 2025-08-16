El clima en Neuquén

icon
13° Temp
62% Hum
El Comedor
La Mañana sándwich

¿Cómo preparar un sándwich de albondigas irresistible?

Una receta deliciosa y divertida para hacer un rico sándwich de albóndigas cremosas. Sencillo y demasiado rico.

Por Nico Visne
¿Cómo preparar un sándwich de albondigas irresistible?

En los días frescos dan ganas de comer algo calentito y no hay nada mejor que armarse unas albondigas. Receta fácil y divertida. Con algunos consejos para darles cremosidad y mucho sabor. Un sándwich ganador para tener en cuenta siempre.

No hay secretos, con pocos ingredientes se pueden hacer muy ricas albóndigas. Aplicables a sanguchito, polenta, arroz, pasta o guisos. ¡Viva la albóndiga!

Ingredientes:

500 g de carne picada

1 huevo

½ taza de harina

pan rallado c/n

1 vasito de leche

1 diente de ajo

pedacitos de pan

1 cebolla

salsa de tomate

perejil o cilantro c/n

aceite de oliva

sal

pimienta

1 baguette o felipe

Sándwich de albóndigas

Desarrollo:

Cortar y picar la cebolla y el ajo; reservar; poner pedacito de pan en remojo; reservar.

En un recipiente poner la carne picada, sal y pimienta. Agregar el ajo y la cebolla, el huevo, pan rallado y el pan remojado en leche, previamente escurrido con la mano apretando.

Sumarle perejil y amasar hasta lograr una pasta homogénea que se pueda manipular sin que se desarme demasiado. Hacer con la mano bolitas del tamaño de una pelota de golf y luego pasarlas por harina. Calentar una sartén con aceite, agregar algunas cebollas cortadas chicas o no y poner a dorar las albóndigas. Hay que darlas vuelta un par de veces para que se doren de todos lados y luego sumar la salsa o el puré de tomate para que se terminen de cocinar durante 10 o 15 minutos a fuego medio. Abrir el pan a lo largo, untarlo con mayonesa, y sumarle las albóndigas con salsa. Agregar sriracha y cilantro. ¡Disfrutar!

Click para más recetas.

Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso