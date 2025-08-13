Receta: ¿Cómo preparar un lemon pie riquísimo?

Un postre delicioso que siempre resulta una agradable sorpresa. Para los amantes de lo dulce, una sencilla receta de lemon pie, fácil y riquísima.

El origen del lemon pie , o "tarta de limón", es un ejemplo de cómo la evolución culinaria combina tradiciones y culturas. Aunque su historia está influenciada por varios países, tiene raíces europeas y estadounidenses.

El lemon meringue pie , como se conoce originalmente, se atribuye a los Estados Unidos, donde el plato tomó su forma definitiva durante el siglo XIX. La combinación de la masa, el relleno de limón y el merengue se consolidó como una receta popular en los libros de cocina estadounidenses.

Uno de los primeros registros escritos del lemon meringue pie aparece en el libro Aunt Mary’s New England Cook Book (1850). Durante esa época, los estadounidenses empezaron a experimentar más con recetas que equilibraban sabores dulces y ácidos, haciendo que este postre destacara.

Un clásico global

Con el tiempo, el lemon pie se internacionalizó y se convirtió en un postre icónico en muchos países, incluido Argentina. En las cocinas locales, se adapta con variaciones como el uso de crema de limón casera con leche condensada o masa más esponjosa. Hoy, el lemon pie es sinónimo de frescura y elegancia, perfecto para cualquier ocasión.

Su origen, por tanto, es el resultado de un largo viaje culinario que combina innovación, técnica y pasión.

Receta de Lemon pie paso a paso

Ingredientes

200 g Harina Leudante

100 g Manteca

4 cdas Azúcar

1 Huevo

1 Yema

Ralladura de ½ limón chico.

Relleno

1 Limón (jugo y ralladura sin lo blanco)

100 g Azúcar

225 ml de Agua

1 cda Manteca

2 cdas Fécula de Maíz

2 Yemas

Merengue

3 Claras (sobrantes de la receta)

9 cdas Azúcar

Desarrollo

Mezclar la harina leudante, la manteca (tiene que estar a temperatura ambiente), las cuatro cucharadas de azúcar , el huevo, la yema (guardar la clara para el merengue ).

Rallar la mitad de un limón pequeño y mezclarlo todo logrando una masa un tanto grasosa. Estirar en una tartera colocando un film sobre la misma.

Estirar con un palo de amasar o a mano. Mandar al horno ysacar apenas comience a dorarse (no colgarse)

Para el relleno

En una olla a fuego lento mezclar los ingredientes: jugo y la ralladura de 1 limón, azúcar, agua, 1 cda de manteca , 2 yemas (guardar las claras) y la fécula. Esperar a que hierva y se ponga más espesa.

Una vez que el relleno esté espeso (entre 5 y 10 minutos luego del hervor) retirar y colocar sobre la masa que ya tenemos cocinada.

Para el merengue

Mezclar las 3 claras de huevo que sobraron con el azúcar y colocamos a baño maría bajo fuego lento. Revolver hasta que el azúcar se disuelva y llegue a unos 60 grados.

Importante: no dejar que las claras se cocinen. Retirar cuando al tocarlo con los dedos esté caliente pero no queme!

Batir a velocidad media hasta que se vaya formando el merengue y agregamos una cucharada de jugo de limón para que quede bien blanco. Con una manga colocar sobre la tarta. Si quieren quemar un poquito el merengue, colocar el lemon pie en el horno, apenas un ratito ya que la masa está cocinada previamente, esto último es opcional y presten atención.

¡A disfrutar!

