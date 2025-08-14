Receta: alioli de espinaca, fácil y muy rico
Un aderezo muy rico para acompañar carnes y sandwiches vegetarianos. Una forma fácil y diferente de probar otras opciones con espinaca.
Un aderezo a base de espinaca y ajo. Una lactonesa, un alioli. Como quieran llamarlo. Superrecomendado para untar panes y sandwiches. O simplemente para pasar unas batatas fritas por encima.
Aquí una receta fácil y rica para aprovechar la espinaca.
Ingredientes:
2 dientes de ajo
50 cc leche entera
300 cc aceite de oliva
60 g espinaca
Sal
Pimienta
Desarrollo:
Cocinar en el aceite de oliva los dientes de ajo hasta que se confiten a fuego lento. Retirar. Escurrir y reservar. Blanquear durante tres minutos en agua horno viendo y con una cucharadita de bicarbonato la espinaca. Retirar. Enfriar. Colar y cortar en pedacitos no muy chicos.
En el caso de la mixer colocar los ajos, la leche y la espinaca. Mixear mientras vamos agregando el aceite (podes usar el q te sobró de los ajos) para que se vaya montando. Si nos gusta más líquida agregamos más leche. Si es más espesa agregamos más aceite.
Te puede interesar...
Leé más
Giardino: un refugio gastronómico que florece en el corazón de Neuquén
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario