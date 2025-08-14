El clima en Neuquén

El Comedor
La Mañana espinaca

Receta: alioli de espinaca, fácil y muy rico

Un aderezo muy rico para acompañar carnes y sandwiches vegetarianos. Una forma fácil y diferente de probar otras opciones con espinaca.

Por Nico Visne
Alioli de espinaca

Alioli de espinaca, fácil y muy rico

Un aderezo a base de espinaca y ajo. Una lactonesa, un alioli. Como quieran llamarlo. Superrecomendado para untar panes y sandwiches. O simplemente para pasar unas batatas fritas por encima.

Aquí una receta fácil y rica para aprovechar la espinaca.

Ingredientes:

2 dientes de ajo

50 cc leche entera

300 cc aceite de oliva

60 g espinaca

Sal

Pimienta

Desarrollo:

Cocinar en el aceite de oliva los dientes de ajo hasta que se confiten a fuego lento. Retirar. Escurrir y reservar. Blanquear durante tres minutos en agua horno viendo y con una cucharadita de bicarbonato la espinaca. Retirar. Enfriar. Colar y cortar en pedacitos no muy chicos.

En el caso de la mixer colocar los ajos, la leche y la espinaca. Mixear mientras vamos agregando el aceite (podes usar el q te sobró de los ajos) para que se vaya montando. Si nos gusta más líquida agregamos más leche. Si es más espesa agregamos más aceite.

Reel Alioli de espinaca.mp4

