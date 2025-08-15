Sin amasar: la torta de manzana más rica y fácil del mundo

Un clásico sin complicaciones: historia, receta y secretos de la torta haragana de manzana, una preparación muy rica y superfácil.

No requiere amasado, es rápida de hacer y lleva ingredientes que cualquiera tiene en la despensa. Tal vez por eso se ganó el apodo de " haragana ": es la opción ideal para quienes quieren lucirse sin demasiado esfuerzo. En tiempos donde el ritmo de vida es vertiginoso y la practicidad manda, esta receta se convierte en una aliada infalible en cualquier casa.

No hay una única versión sobre el origen de la Tarta Haragana, pero lo que está claro es que es una creación popular que fue pasando de boca en boca hasta convertirse en un clásico. Su espíritu recuerda a las tartas rústicas europeas, pero con una vuelta de tuerca bien criolla.

Se cree que su nacimiento se dio en cocinas hogareñas, donde la premisa era aprovechar lo que había a mano y evitar procedimientos complicados. Con ingredientes básicos como harina, azúcar, huevos y manzanas, esta tarta logra una textura única: crujiente por fuera, húmeda y fragante por dentro.

Algunos la comparan con la "Torta 1234", otra receta fácil y famosa, pero la Haragana tiene su propia identidad. Su particularidad radica en que no lleva una masa convencional, sino que los ingredientes secos se colocan en capas alternadas con la fruta, logrando una fusión perfecta al hornearse.

torta haragananana.jpg Torta haragana de manzana, fácil y súper rica.

Receta de la torta de manzana haragana

Si bien cada familia tiene su versión de la Tarta Haragana de Manzana, la receta base es simple y accesible para cualquiera.

Ingredientes

4 manzanas verdes

1 taza de harina leudante

1 taza de azúcar

1 cucharadita de canela

100 g de manteca fría

2 huevos

Jugo de ½ limón

Desarrollo

Preparar las manzanas: Pelarlas y cortarlas en rodajas finas. Rociarlas con jugo de limón para evitar que se oxiden.

Pelarlas y cortarlas en rodajas finas. Rociarlas con jugo de limón para evitar que se oxiden. Armar las capas: En un molde enmantecado, colocar una capa de ingredientes secos (mezcla de harina, azúcar y canela), luego una capa de manzanas, y repetir hasta terminar con los ingredientes.

En un molde enmantecado, colocar una capa de ingredientes secos (mezcla de harina, azúcar y canela), luego una capa de manzanas, y repetir hasta terminar con los ingredientes. Agregar la manteca: Distribuirla en cubitos sobre la última capa.

Distribuirla en cubitos sobre la última capa. Humedecer con huevo batido: Esto ayuda a que la tarta se amalgame bien y tome una textura jugosa.

Esto ayuda a que la tarta se amalgame bien y tome una textura jugosa. Hornear: A fuego medio (180°C) durante 40 minutos o hasta que esté dorada y firme.

A fuego medio (180°C) durante 40 minutos o hasta que esté dorada y firme. Servir: Se puede espolvorear con azúcar impalpable y acompañar con crema o helado.

torta haragana.png Facilísima y deliciosa esta torta haragana de manzana, una receta para tener en cuenta siempre.

El postre de manzana que nunca falla

El encanto de esta tarta radica en su facilidad, pero también en su versatilidad. Se puede hacer con peras, duraznos o incluso ciruelas. Algunas versiones reemplazan la harina leudante por harina común con polvo de hornear, y otras le suman frutos secos o pasas de uva.

Sea cual sea la variante elegida, lo cierto es que la Tarta Haragana de Manzana se ha ganado un lugar en la mesa de los argentinos. Es el ejemplo perfecto de cómo la cocina casera puede ser deliciosa sin necesidad de complicaciones.

Así que la próxima vez que tengas ganas de un postre rápido y sin estrés, ya sabés cuál es la mejor opción. ¡Probala y descubrí por qué esta tarta sigue siendo un éxito en cada casa!





