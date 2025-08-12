Receta para hacer en casa: Chipá delicioso

Hacer chipá de manera sencilla, nunca fue tan fácil. Alimento típico de algunas regiones de Paraguay, Bolivia y el Litoral argentino.

El Chipá es un pancito rico que lleva como base la fécula de mandioca. En el noroeste argentino es una costumbre que tiene varios años. Dependiendo de las naciones, la preparación va cambiando.El gusto de elaborarlo en casa es diferente. Si bien es un proceso corto y conciso, el sabor del queso rallado por uno mismo es inigualable.

Existen más de 70 variedades de chipá. Como todo en Latinoamérica fluye y se entrelaza con diferentes técnicas y similares productos, el chipá apareció en el mundo cuando el continente estaba bajo el dominio de las coronas europeas.

Todos los países tienen su manual. El litoral argentino tiene una impronta muy marcada con esta elaboración. La receta a continuación está inspirada en el libro “Viaje al sabor” de la incansable cocinera Patricia Courtois.

Ingredientes chipá

500 g de fécula de mandioca

200 g de queso criollo

200 g de queso tipo sardo

Sal

100 g manteca pomada

2 huevos

100 cc leche

Desarrollo

Mezclar la fécula con la sal y los quesos rallados. Sumar la manteca pomada, los huevos batidos y la leche fría. Formar una masa y armar bolitas del tamaño de una pelota de golf o una nuez. Enmantecar una placa de horno y cocinar durante 10 minutos a horno medio fuerte. Comer calentitos siempre.

Podemos hacer una parte y la masa envuelta en film la podemos dejar en heladera para hacer al otro día. Retirar 20 minutos antes de manipularla así queda a temperatura ambiente.

Origen y curiosidades del chipá

El chipá tiene raíces en la cocina guaraní, la cual utilizaba harina de maíz y mandioca, productos autóctonos de la región. Los guaraníes ya preparaban una especie de pan elaborado con estos ingredientes mucho antes de la llegada de los colonizadores españoles. Con la influencia de los jesuitas en el siglo XVII, se introdujo el queso y el huevo a la receta, creando una versión más similar al chipá que conocemos hoy.

El nombre “chipá” proviene de la lengua guaraní y se refiere a una amplia gama de panes y alimentos a base de harina de mandioca. En Paraguay y en el noreste de Argentina, especialmente en la provincia de Corrientes y Misiones, es muy popular.

El chipá se elabora con almidón de mandioca (o yuca), lo que le da una textura esponjosa y elástica. A diferencia de los panes de trigo, no contiene gluten, lo que lo convierte en una opción ideal para celíacos.

Existen muchas variaciones de chipá. Algunos llevan grasa de cerdo, otros diferentes tipos de queso, y otros se hornean en diferentes formas. En algunas zonas de Paraguay, se hace una versión más grande y esponjosa conocida como chipá guazú (grande), que se sirve como acompañamiento en comidas.

Aunque es común encontrarlo en desayunos o meriendas, el chipá también se consume como snack a lo largo del día, ya que es fácil de transportar y comer sobre la marcha.

El chipá no solo es una comida rica en sabor, sino que también tiene un fuerte componente cultural, especialmente en las regiones donde la influencia guaraní sigue siendo significativa.

