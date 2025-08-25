Receta: ¿Cómo hacer un rico ceviche en casa?

Una receta tradicional de Perú para disfrutar en casa. Ceviche, siempre fresco y delicioso.

El ceviche es una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía latinoamericana. Originario de Perú, este plato se ha expandido por el mundo gracias a su frescura, su simpleza y su capacidad de resaltar los sabores del mar. Con una base de pescado crudo marinado en jugo de limón y acompañado por ingredientes que le aportan textura y contraste, el ceviche es una excelente manera de disfrutar del pescado con un toque cítrico y picante.

Si bien el ceviche es indiscutiblemente una insignia de la cocina peruana, su origen es un tema de debate. Algunos historiadores sugieren que sus raíces se remontan a las culturas preincaicas, que ya consumían pescado crudo marinado con chicha o frutas ácidas. Con la llegada de los españoles y la introducción de los cítricos, el ceviche evolucionó hasta convertirse en la receta que conocemos hoy. En la actualidad, cada país latinoamericano tiene su propia versión, desde el ecuatoriano con tomate y maní hasta el mexicano con aguacate y cilantro.

Paso a paso para un ceviche perfecto

Elegir el pescado adecuado: La clave del ceviche es la frescura del pescado. Optar por variedades blancas y firmes, como merluza o lenguado, que se mantengan firmes durante la marinada.

Cortar el pescado: Lavar bien el pescado y cortarlo en cubos medianos. Reservar en un bowl grande.

Preparar la marinada: Exprimir los limones y colar el jugo para evitar la acidez excesiva. Picar finamente el ajo y el ají picante si se desea un toque más intenso.

Marinar el pescado: Volcar el jugo de limón sobre el pescado, agregar el ajo, el ají, sal y pimienta. Mezclar bien y dejar reposar en la heladera por unos 10 a 15 minutos. El pescado cambiará de color a medida que se cocine con la acidez del limón.

Añadir los acompañamientos: Cortar la cebolla morada en pluma y sumarla al ceviche junto con el cilantro picado. Hervir la batata hasta que esté tierna y cortarla en rodajas. Cocinar el choclo si se usa.

Servir: Presentar el ceviche acompañado de rodajas de batata, maíz cancha y, si se desea, choclo cocido. Servir frío y disfrutar.

ceviche-peruano.webp Una receta tradicional de Perú. Ceviche fresco y vibrante para disfrutar en el verano.

Variaciones y secretos

Aunque la receta clásica es deliciosa por sí sola, el ceviche admite múltiples variaciones según los gustos y los ingredientes disponibles. Se puede agregar pulpo, langostinos o mariscos para una versión más sofisticada. En algunos lugares, se suma leche de tigre, que es la mezcla del jugo del ceviche con un toque de caldo de pescado y un poco más de picante.

Si se prefiere un ceviche más suave, se recomienda no marinar el pescado por más de 10 minutos, ya que el exceso de limón puede volverlo demasiado ácido. Para un toque más equilibrado, algunos chefs añaden una pizca de azúcar o unas gotas de leche de coco.

Un plato saludable y refrescante

Además de su increíble sabor, el ceviche es una opción sumamente saludable. Es rico en proteínas de alta calidad, bajo en grasas y una fuente natural de omega-3, beneficioso para el sistema cardiovascular. También aporta vitaminas y minerales esenciales, como el fósforo y el potasio.

ceviche 02 Un plato delicioso para hacer en casa.El ceviche es patrimonio cultural del Perú, declarado por UNESCO

Un clásico infaltable en la mesa

El ceviche es más que un plato: es una experiencia gastronómica que evoca frescura y tradición. Ya sea en su versión clásica o con toques innovadores, es una excelente alternativa para quienes buscan una comida ligera, sabrosa y nutritiva. Prepararlo en casa no solo permite disfrutar de un plato auténtico, sino que también es una oportunidad para jugar con los sabores y sorprender con una receta sencilla pero llena de carácter.

