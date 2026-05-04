Tragedia en la ruta: murió la hija de Quique Mansilla, el rival de Senna, cuando volvía de un casamiento

Es una de las cuatro víctimas del accidente en Abra de la Ventana, en Buenos Aires. En el accidente frontal sobre la ruta provincial 76, murieron otras tres personas.

Tras el accidente fatal ocurrido en el partido de Tornquist , en el sur de Buenos Aires, cuatro personas murieron, una de ellas era Talía Araceli Mansilla, la hija de Quique Mansilla, el piloto que fue rival de Ayrton Senna.

De la colisión frontal que involucró a un Ford Focus y un Citroën C3 , también resultaron heridas otras tres personas.

El episodio se registró este domingo en la ruta provincial 76 , a la altura de Abra de la Ventana, en el cordón serrano del sur bonaerense. Medios locales indicaron que alrededor de las 7:30 en un área de "curvas pronunciadas y banquinas irregulares". Las víctimas fatales eran oriundas de Lanús y del barrio porteño de Caballito.

choque sierra de la ventana

Según el informe de Noticias Tornquist, además de Talía murieron en el lugar María de los Milagros Chirinos, 28 años, residente de Caballito, y Laura Camila Díaz Sandoval, 26, de la Ciudad. El cuarto fallecido, Ezequiel Agustín Quaglio, 31, perdió la vida ya en el Hospital Municipal de Tornquist tras ser trasladado.

La noticia de la muerte de la hija de Quique Mansilla generó tristeza en el ambiente automovilístico: colegas y especialistas emitieron condolencias a la familia Mansilla.

Talía junto a Quique Mansilla y su mamá durante unas vacaciones

Quique Mansilla y Ayrton Senna, rivales en las pistas

Quique, con una carrera reconocida en los años ochenta, supo competir con nombres del peso de Ayrton Senna y, según la biografía pública, no llegó a la Fórmula 1 por el contexto de la Guerra de Malvinas en 1982. El otro hijo de Quique, Dorian, también fue piloto de carreras.

La vida de Enrique se hizo viral hace poco tiempo cuando se estrenó la biopic de Senna en una plataforma de streaming. Allí, el personaje argentino apareció como uno de los primeros grandes rivales que tuvo la leyenda del deporte de Brasil en el automovilismo cuando compartieron la Fórmula Ford Británica. En una entrevista con Infobaes, Quique contó detalles de su relación con Senna.

Ayrton Senna y Enrique Mansilla fueron rivales en la Fórmula Ford Británica

“Ayrton no era más rápido que yo, pero él tenía más experiencia y a su talento le sumó sus mañas. No sabía perder e incluso en una carrera en 1981 casi nos vamos a las piñas. Pero afuera de la pista éramos amigos. Era tímido, pero cuando agarraba confianza, tenía la mejor onda. Salíamos con nuestras parejas, que eran muy amigas. Él en ese momento estaba casado. Después se divorció. La última vez que nos vimos en persona fue en 1989 en Phoenix, donde se corrió el Gran Premio de los Estados Unidos. Igual siempre para Navidad o para nuestros cumpleaños nos hablábamos por teléfono”.

La guerra de las Malvinas que lo alejó del automovilismo

Mansilla contó cómo la guerra propició el fin de su carrera: “Cuando ocuparon las islas nos congelaron las cuentas bancarias a todos los argentinos. Me dejaban sacar 500 libras por semana, que era un monto importante para vivir, aunque me generaba un problema para pagarle al equipo la atención por carrera. El asunto se complicó cuando desde la Argentina le impidieron a mis patrocinantes enviarme el dinero. Hasta que por los problemas que había en el país ya no recibí más plata, me compliqué mucho. Sin presupuesto recién confirmaba mi presencia un día antes de cada carrera. Por eso perdí el campeonato de la Fórmula 3 Británica”.