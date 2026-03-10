Cambios en la RTO: cada cuánto habrá que hacer la revisión técnica a los vehículos

El Gobierno Nacional ratificó la reforma del sistema de revisión técnica vehicular. Cuáles serán los plazos y a qué autos alcanza.

La reforma del sistema extiende los plazos de revisión para autos nuevos y abre el mercado a más talleres habilitados.

El Gobierno Nacional dejó firme la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y rechazó el planteo de cámaras empresarias que buscaban frenar los cambios.

Los empresarios buscaban frenar la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), también conocida como Verificación Técnica Vehicular (VTV), argumentando que los cambios introducidos por el Decreto 196/25 ponían en riesgo la seguridad vial y afectaban la “independencia de criterios” de las inspecciones.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 139/2026 , publicado en el Boletín Oficial, que ratifica el esquema introducido por la normativa aprobada el año anterior.

De esta manera, el Gobierno rechazó el reclamo de los talleres y dejó firme la reforma en los controles vehiculares, que prevé menos trámites, extensión de plazos y la apertura del mercado a concesionarias e importadores.

Oblea RTO.jpg

La medida confirma modificaciones en la reglamentación de la Ley de Tránsito 24.449 y redefine los plazos de control para los vehículos particulares. El punto más visible consiste en extender el tiempo para la primera inspección técnica de los autos nuevos y ampliar los intervalos de revisión para unidades de baja antigüedad.

Desde el Ejecutivo se plantea que la reforma busca simplificar el sistema, reducir costos para los usuarios y abrir el mercado a más prestadores. Del otro lado, parte del sector empresario sostiene que la medida puede debilitar los controles y afectar la seguridad vial.

Reforma en los plazos de la revisión técnica

La reforma introduce un esquema distinto para los vehículos particulares. El cambio principal afecta a los autos 0 kilómetro, que ahora deberán realizar su primera inspección técnica cinco años después del patentamiento. Hasta ahora el plazo habitual era de tres años.

VTV .jpeg El Gobierno defendió la reforma de la revisión técnica vehicular, que fija la primera inspección a los cinco años del patentamiento.

El nuevo sistema también modifica la periodicidad para unidades relativamente recientes. Los vehículos con hasta diez años de antigüedad deberán someterse a la revisión cada dos años.

Ante estos cambios, se establece que:

-Vehículos 0 km: la primera revisión técnica deberá realizarse recién a los 5 años del patentamiento (antes era a los 3 años).

-Autos de hasta 10 años: la revisión será cada dos años, en lugar de anual.

-Fin de la exclusividad: las autoridades jurisdiccionales ya no podrán limitar el número de talleres ni fijar tarifas máximas o mínimas.

-Nuevos actores: concesionarias, importadores y talleres mecánicos podrán realizar las revisiones, eliminando la exclusividad de los centros de inspección tradicionales.

El Gobierno sostiene que esta decisión responde a la evolución tecnológica del parque automotor. Los autos fabricados en las últimas décadas incorporan sistemas de seguridad, electrónica de diagnóstico y materiales más resistentes que prolongan la vida útil de los componentes.

Los informes técnicos citados en el decreto plantean que el deterioro mecánico relevante suele aparecer en unidades con mayor antigüedad. Por ese motivo, el Ejecutivo considera razonable concentrar los controles más frecuentes en vehículos más viejos, donde el riesgo de fallas resulta mayor.

El reclamo del sector empresario

La reforma despertó resistencia en parte del sector vinculado a la verificación técnica. El planteo formal llegó desde la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional, que reúne a centros de control distribuidos en distintas provincias.

RTO en Neuquén.jpg

La entidad sostuvo que extender los plazos de revisión puede reducir la frecuencia de controles sobre vehículos nuevos, lo que, según su postura, incrementaría el riesgo de fallas no detectadas.

El sector también cuestionó otro punto de la reforma: la apertura del sistema a más actores. El nuevo esquema elimina límites a la cantidad de centros de revisión que pueden operar en cada jurisdicción y permite que concesionarias o talleres mecánicos habilitados realicen inspecciones técnicas si cumplen los requisitos técnicos y administrativos.

Para las cámaras empresarias, esta decisión puede generar una mayor competencia comercial que afecte a los centros de verificación ya instalados. En su presentación, la entidad pidió suspender la reforma hasta que se revisaran sus efectos sobre la seguridad vial y la estructura del mercado.