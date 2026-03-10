Sin protección ante la crisis: una popular fábrica de preservativos quedó "en jaque" y despidió a más de 200 empleados

La firma puso en marcha una drástica reducción de su estructura operativa. Ha sido un actor clave en campañas de prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

En las últimas horas se conoció que una popular empresa que se dedica a la fabricación de preservativos en la Argentina, tomó la decisión de despedir a más de 200 empleados y a recortar más del 60% de su plante personal. Afirman que atraviesan una d ura crisis con la baja de ventas , al igual que otras conocidas empresas que hasta cerraron sus puertas en las últimas semanas.

En un complejo escenario, la empresa Kopelco S.A, redujo en más de la mitad su planta de trabajadores. Se trata de la histórica firma dueña de la marca de preservativos Tulipán , que finalmente puso en marcha una drástica reducción de su estructura operativa.

La compañía, que llegó a contar con 355 empleados directos, hoy funciona con apenas 135 trabajadores, por lo que se concretó el despido de 220 personas y un recorte superior al 60% de su plantilla total, así lo confirmó iProfesional.

Tulipán no es solo una marca icónica que tiene el 40% de participación de mercado, sino que también ha sido un actor clave como proveedor del Estado en campañas de prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Sin embargo, la diversificación de sus negocios en el rubro textil, donde fabrican desde elásticos para ropa interior hasta globos e hilados de látex, se convirtió en el flanco más débil ante el actual desplome del consumo interno.

El gerente general de la empresa, Felipe Kopelowicz, advirtió que el presente que viven es "un jaque total". Según indicó, mientras que el negocio de los preservativos resiste con precios más populares, el segmento textil de la planta de San Martín y San Luis ha sufrido un impacto devastador. "Tenemos caídas de ventas de hasta el 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así", dijo en diálogo con Radio Con Vos.

La realidad de la fábrica y los despidos

Según la empresa, los principales factores que explican esta crisis son la baja en el poder adquisitivo, que paralizó la demanda de productos de mano de obra intensiva, así como también la competencia con China. El ingreso de prendas confeccionadas y textiles del gigante asiático hace "imposible" la competencia para la fabricación local de elásticos y puntillas.

Kopelowicz cuestionó la falta de comunicación con el gobierno de Javier Milei en este contexto, y afirmó que "nunca nadie llamó a la cámara" y que las medidas se toman sin conocer la realidad de la "industria real". Para el ejecutivo, desmantelar la estructura productiva local por ineficiencias puntuales es, en sus palabras, "un suicidio".

Actualmente Kopelco tiene dos plantas, una en la localidad bonaerense de San Martín y la otra en la provincia de San Luis. A principio de 2026 la compañía contaba con 355 empleados, de los cuales quedaron apenas 135 tras una reducción de su estructura.

Kopelowicz explicó que los 220 despidos se debieron a que "el negocio se cayó a pedazos", en particular en rubros como los globos (de todo tipo) y textiles.

Una reconocida marca de sweater frenó su producción

La crisis económica vuelve a golpear al entramado industrial argentino y esta vez el impacto se siente con fuerza en Mar del Plata, uno de los polos textiles más tradicionales del país.

La planta arrastra problemas desde fines de 2025, cuando la empresa decidió suspender personal ante la fuerte caída de ventas. Desde entonces, el establecimiento opera sin producción y con un número reducido de empleados que continúan asistiendo a la fábrica mientras se define el futuro de la compañía.

La empresa Textilana S.A., fabricante de la conocida marca de sweaters Mauro Sergio, detuvo completamente su producción luego de varios meses de actividad prácticamente nula.

El deterioro de la situación comenzó en noviembre de 2025. En ese momento, la empresa resolvió suspender a 175 operarios debido a la falta de demanda en el mercado interno. La decisión se tomó tras un fuerte descenso en las ventas de prendas, en un contexto marcado por la retracción del consumo.

Luego de negociaciones con el sindicato, los trabajadores suspendidos comenzaron a percibir el 78% de sus salarios, un porcentaje superior al 70% que la empresa había planteado inicialmente. Aun así, la medida dejó a gran parte del personal en una situación de incertidumbre.

En la actualidad, alrededor de 60 empleados continúan concurriendo a la planta, aunque la producción permanece detenida. La fábrica se encuentra sin actividad industrial pese a que algunos sectores administrativos y de mantenimiento siguen operando.

El freno total de las máquinas marca un momento crítico para una firma que durante décadas funcionó como uno de los emblemas productivos de la ciudad.