Controles de tránsito: multas para quien no lleven este elemento de seguridad, que muchos desconocen

A la hora de salir a la ruta, todos los automovilistas deben considerar portar este elemento de seguridad . De lo contrario, podrían verse expuestos a pagar multas . ¿De cuál se trata?

Controles en las rutas: multas para quienes no lleven este elemento de seguridad

Según lo señala la Ley de Tránsito 24.449, todo vehículo que se fabrique en el país o se importe para poder ser librado al tránsito público deberá cumplir las condiciones de seguridad activas y pasivas, de emisión de contaminantes, conforme las prestaciones y especificaciones contenidas en los anexos técnicos de la reglamentación.

Muchos desconocen que todos los vehículos deben contar con elementos de auxilio y un kit emergencia.

De acuerdo al artículo 40 de la Ley de Tránsito -inciso f-, entre los requisitos para poder circular con un automotor es indispensable que este posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas.

Los distintos tipos de matafuego según cada vehículo

La citada ley añade precisas normativas en relación al matafuego que deben portar los autos:

Vehículos de Categorías M1 y N1 (vehículos y camionetas con peso bruto de hasta 1.500 kg): como mínimo un matafuego de 1 kg de capacidad nominal y potencial extintor de 3B con indicador de presión de carga.

de 1 kg de capacidad nominal y potencial extintor de 3B con indicador de presión de carga. Vehículos de Categorías M1 y N1 (automóviles y camionetas con peso bruto de hasta 3.500 kg, capacidad de hasta 9 personas sentadas): como mínimo matafuego de 2,5 kg de capacidad nominal y potencial extintor de 5B.

Asimismo, es conveniente señalar tres puntos claves para tener en cuenta al momento de revisar el matafuego:

Controlar regularmente el matafuego : duran 20 años, pero deben cumplir un control anual, aunque el manómetro marque que tiene carga y presión.

: duran 20 años, pero deben cumplir un control anual, aunque el manómetro marque que tiene carga y presión. Colocarlo al alcance del conductor y con sistema de seguridad: debe estar, en lo posible, debajo del asiento del acompañante y asegurado. Debe estar ajustado para que, ante un choque, no se mueva.

Controlar su vigencia: debe mantenerse útil con el paso del tiempo.

La documentación obligatoria para circular en Argentina en 2026

Amén de procurar portar un matafuego en el auto, cabe recordar cuáles son los requisitos para poder circular con un vehículo:

Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia correspondiente.

correspondiente. Que porte la cédula, de identificación del mismo; (Expresión "vencida o no, o documento" vetada por art. 8° del Decreto N° 179/1995 B.O. 10/02/1995).

Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo 68, el cual podrá ser exhibido en formato papel impreso o digital a través de dispositivos electrónicos. (Inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.510 B.O. 28/8/2019).

Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques tenga colocadas las placas de identificación de dominio, con las características y en los lugares que establece la reglamentación. Las mismas deben ser legibles de tipos normalizados y sin aditamentos.

Que posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas.

y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas. Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero.

Que el vehículo y lo que transporta tenga las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la autoridad competente, para determinados sectores del camino.

Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento.

Que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos.

Todos los documentos pueden presentarse en formato digital a través de la app Mi Argentina, salvo el matafuego y las balizas, que deben estar físicamente en el vehículo.