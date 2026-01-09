Detectaron casi 200 vehículos de apps de transporte no registradas en Neuquén

La Municipalidad sigue realizando controles para evitar la circuación de autos que operen con Uber. Advierten que las multas son muy elevadas.

Alrededor de 200 vehículos prestaban servicio de transporte con una app no habilitada / Foto

La Municipalidad de Neuquén profundizó los operativos de control sobre las aplicaciones de transporte que operan sin habilitación en la ciudad (específicamente Uber ). El trabajo, que se realizó de manera diaria, aleatoria y sorpresiva, permitió detectar e intervenir cerca de 200 vehículos que no cumplían con la normativa vigente, con actuaciones que quedaron a disposición del Tribunal de Faltas.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa , explicó que se trató de un nuevo operativo de fiscalización que se desplegó en distintos sectores de la ciudad, en articulación con el área de Tránsito y, en algunos casos, con personal policial de la Provincia.

El funcionario remarcó: “ No vamos a permitir de que ningún trabajador trabaje bajo ninguna aplicación que no esté regulada en la ciudad de Neuquén” , al referirse a la política de control y ordenamiento del sistema.

Mauro Espinoza

Espinosa señaló que los controles se realizaron en forma permanente y estratégica, priorizando zonas de alta circulación y puntos habituales de operación de estas aplicaciones.

La fiscalización es una herramienta central para proteger a los vecinos y vecinas que utilizan estas plataformas, asegurando que los vehículos cuenten con los seguros, habilitaciones y requisitos establecidos por la ordenanza municipal.

Vehículos de Uber retenidos

De acuerdo con los datos brindados por el funcionario, desde la aprobación de la reglamentación se registraron más de 120 vehículos retenidos, mientras que en el último mes, período en el que se reforzaron los controles, se sumaron más de 60 nuevas intervenciones.

Todas las unidades detectadas en infracción fueron puestas a disposición del Tribunal de Faltas, que definió las sanciones correspondientes.

Las multas previstas para quienes presten servicios de transporte mediante aplicaciones no habilitadas oscilan entre los 2,5 y los 6 millones de pesos, en función de la gravedad de la falta y de la reiterancia.

Uber trucho retenido en Neuquén (1)

Espinosa explicó que el esquema sancionatorio busca desalentar la informalidad y evitar que trabajadores y usuarios queden expuestos a situaciones de riesgo por fuera del marco legal.

El subsecretario remarcó que actualmente existe una aplicación autorizada para operar en la ciudad, Cabify, que ya cuenta con más de 300 vehículos registrados. Detalló que el 52% de esas unidades pertenece al sistema regulado de taxis y remises, tal como lo permite la ordenanza, y destacó que el funcionamiento del sistema habilitado muestra una dinámica positiva y en crecimiento.

Transporte irregular

En contraposición, Espinosa sostuvo que hay plataformas que no aceptan las reglas establecidas por el municipio y continúan operando de manera irregular. Mencionó a Uber como una de las aplicaciones que no se adecuó a la normativa local, y subrayó que la Municipalidad de Neuquén no permitirá que ningún trabajador preste servicios a través de aplicaciones que no estén reguladas en la ciudad.

SFP Controles a uber transito municipalidad (8) Sebastián Fariña Petersen

Finalmente, el funcionario afirmó que los controles continuarán y se profundizarán en el tiempo. Desde la Municipalidad de Neuquén reiteraron que el objetivo es consolidar un esquema de transporte por aplicaciones que funcione dentro de la legalidad y con responsabilidad hacia la comunidad.