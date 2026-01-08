La nueva aplicación de transporte que podría desembarcar en Neuquén

Hasta ahora, solo Cabify está registrada, mientras que Uber aún tiene que atenerse a los requisitos de la ordenanza que hace legal las plataformas.

Ya pasaron tres meses desde la reglamentación de las aplicaciones de viaje, como Uber y Cabify en la ciudad de Neuquén. Desde entonces, esta última fue la única que se inscribió cumpliendo todos los requisitos que impone la ordenanza, aprobada el pasado 12 de junio.

Ahora, aseguran que otra aplicación estaría analizando entrar al mercado. Desde la reglamentación, Cabify registró 300 conductores , que hoy trabajan en la ciudad.

Se trata de Didi . La concejal por el PRO y principal impulsora del proyecto de legalización de las aplicaciones de transporte, Denisse Stillger, afirmó que la empresa está "haciendo como una especie de estudio del mercado de la ciudad de Neuquén, también para ver de instalarse en nuestra ciudad".

Aplicaciones de viaje

Didi podría llegar para la Fiesta de la Confluencia

"Ven con buenos ojos la ciudad de Neuquén. Ven con mucha posibilidad la época de la Fiesta de la Confluencia para poder hacer un poco su lanzamiento de plataforma", anunció Stillger.

La concejal celebró que "los vecinos de la ciudad de Neuquén hoy tienen opciones a la hora de elegir decir cómo moverse dentro de la ciudad" y que "las aplicaciones hoy están cada vez más instaladas".

"Vemos ya un uso casi normalizado, por ejemplo, con los taxis y remis que también utilizan las aplicaciones para prestar el servicio, así que vemos que se ha dado todo con una gran normalidad y que la ciudad de Neuquén ya está totalmente aggiornada al uso de las aplicaciones de transporte", agregó.

Didi

Otras ciudades buscan regular las aplicaciones de transporte

"Nos han pedido el texto de la ordenanza y también opinión con respecto al tratamiento que se le dio en la ciudad de Neuquén, que fue pionera con esta iniciativa", comentó.

Stillger contó que Plottier, Cipolletti y "las ciudades del sur, que son más turísticas", están planificando para implementarlas. Al igual que en Neuquén, estos tratamientos no han estado vacíos de controversias. En ambas ciudades vecinas hubo reclamos en distintas instancias en las que los concejos deliberantes trataron los proyectos.

En Cipolletti, la ordenanza se aprobó el pasado 15 de diciembre. Al momento del debate, llamativamente, hubo reclamos de choferes de aplicaciones.

Referentes de los choferes de aplicaciones, específicamente de Uber -la primera en desembarcar en la ciudad- pidieron que se les brinde un plazo de gracia para ponerse al día con los requisitos y hasta cuestionaron que los concejales se pusieran "del lado" de los taxistas, lo que generó malestar.

UBER Cipolletti Ingresó al Concejo Deliberante el proyecto presentado por el Ejecutivo sobre regularización de las aplicaciones de transporte. Imagen generada con IA - LM Cipolletti

En el caso de Plottier, cuando el proyecto tomó estado parlamentario a finales de septiembre, la sesión del Concejo Deliberante se vio interrumpida por un grupo de manifestantes que exigió la prohibición de las plataformas en la localidad.

Para plantarse frente a la regulación, los taxistas presentaron un proyecto propio para prohibir la actividad de estas aplicaciones. "Queríamos dar el debate sobre algo concreto. Este jueves (de la semana pasada) recién ingresaba el proyecto y tomaba estado parlamentario. Eso fue lo llamativo: los que me insultaban pensaban que se iba a aprobar en la sesión", aclaró el concejal Pablo Scialabba, en diálogo con LM Neuquén.