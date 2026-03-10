Milei arremetió contra algunos empresarios desde New York: "Se terminó la Argentina corrupta"

El presidente Javier Mile i dejó inaugurado este martes por la mañana "Argentina Week" en New York, con el objetivo principal de poder atraer inversiones. Estuvo acompañado de diez gobernadores.

Se trata de un road show de inversiones que lo tendrá como protagonista excluyente con una serie de reuniones. Previo a ello, Milei se reunió con el CEO del JP Morgan en Nueva York, Jamie Dimon.

En el evento habrá inversores internacionales, bancos globales, líderes empresariales globales y funcionarios argentinos con el objetivo de promover oportunidades de inversión en rubros estratégicos del país, con especial foco en el sector energético.

argentina week

"Queremos hacer de Argentina el país más libre del mundo, pero hay restricciones morales"

El Presidente inició su discurso indicando que su presentación va a tener dos partes, una principal relacionada con el mecanismo de toma de decisiones “como nosotros diseñamos la política de Estado. Tenemos como objetivo ser el país más libre del mundo, pero la forma de alcanzar los objetivos es que no todos los instrumentos de política son aceptables, es decir que hay restricciones morales”, dijo.

En ese marco, el libertario afirmó que el rumbo económico debe sostenerse en criterios éticos además de resultados. “Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Sin embargo, cuando uno por conseguir algún resultado de corto plazo aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal", puntualizó Milei.

Embed - Discurso del Presidente Milei en la inauguración del Argentina Week 2026

"Se terminó la Argentina corrupta"

Milei planteó durante su discurso, que "Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios. Quizás Rocca y Madanes Quintanilla, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta".

Respecto de Madanes, dijo además que apretó al Gobierno y extorsionó a cambio de mantener una protección que favorecía a la principal fábrica de aluminio del país, Aluar. “Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral, y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños”, señaló. Y advirtió que esos trabajadores serán absorbidos por otras industrias que se encuentran en crecimiento.

“Nuestras decisiones están hechas desde lo que es justo. Me banco el costo que me tenga que bancar para hacer lo correcto”, dijo. Y elogió a Luis Caputo por las políticas para reducir el déficit fiscal. “Todo el mundo fingía demencia con el déficit cuasifiscal. A los seis meses del gobierno habíamos hecho un ajuste de 15 puntos del PBI, le devolvimos a los argentinos de bien 90 mil millones de dólares”, señaló.

Insistió con que los “desalmados” de los capitalistas bajaron la pobreza. Y destacó: “Estamos haciendo lo posible por terminar con el kirchnerismo y con el populismo”, explicó. "Cuando regulás, matás el crecimiento, no van a crecer nunca”.

El acompañamiento de los gobernadores

Además del Presidente viajaron a Nueva York, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Todos participan del evento con agendas propias y reuniones con empresarios.

La presencia de los gobernadores es uno de los aspectos más relevantes de la agenda presidencial de esta jornada. Los mandatario provinciales que aceptaron la invitación del Gobierno nacional participarán de reuniones con empresarios y fondos de inversión interesados en proyectos productivos. Si bien Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) estaban entre los convocados, no viajaron a Estados Unidos.