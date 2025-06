El Gobierno nacional dio de baja a dos obras sociales: ya son cinco en una semana

Según se indicó, ambas habían sido declaradas en crisis y no habían podido mostrar avances en la normalización de su situación financiera ni operativa.

A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional dio de baja a dos obras sociales del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS). Ambas se habían declarado en crisis hace dos años y no pudieron mostrar avances en la normalización de su situación financiera ni operativa.

Según indicaron, en la del personal de Avellaneda, la SSS informó que "no subsanó en forma integral las observaciones formuladas, incumpliendo el plan de contingencia aprobado, luego de haber sido declarada en crisis". La obra social restante, "no subsanó las observaciones formuladas en el plan de contingencias y además, no logró revertir la situación de crisis al término del primer trimestre de 2025".