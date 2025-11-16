Cierre preventivo del aeropuerto Chapelco por obras: cuánto tiempo estará sin servicio

El gobierno provincial informó obras en el aeropuerto de San Martín de los Andes. Las obras a ejecutarse serán mediante una inversión que supera los 2 millones de pesos.

El aeropuerto Chapelco en San Martín de los Andes estará cerrado para realizar trabajos de mantenimiento que habían quedado pendientes de la veda invernal. Estas obras se complementarán con otra que recientemente comenzaron a ejecutarse mediante una inversión superior a los $2.500 millones.

Este cierre preventivo del "Aviador Carlos Campos" será para repavimentar la calle de rodaje y la plataforma de estacionamiento de aeronaves , fundamentales para garantizar la óptima operación. Las obras fueron licitadas por el gobierno de la provincia de Neuquén a través de la empresa NeuquénTur S.E a cargo de la firma Guillermo Fracchia SRL.

De esta forma, el aeropuerto se encontrará cerrado preventivamente durante diez días , a partir del 24 de noviembre a las 21:00 hasta el 28 de noviembre a las 08:59 y desde el 1 de diciembre a las 21:00 hasta el 5 de diciembre de 2025 a las 08:59 para poder realizar estos trabajos de mantenimiento.

aeropuerto Chapelco 2

Las obras del aeropuerto contribuirán "a mejorar la experiencia de los usuarios"

"La remodelación y ampliación del Aeropuerto Chapelco consolidará la conectividad aérea y acompañará el crecimiento sostenido del turismo en el sur de la provincia. Además, contribuirá a mejorar la experiencia de los usuarios y potenciará el perfil internacional del destino", sostuvo el director provincial de Infraestructura Aeroportuaria y Ferroviaria, Francis Pojmaevich.

Antes de la temporada invernal 2025, concretó la primera parte del proyecto adjudicado: reparó la pista e hizo el mantenimiento necesario para garantizar la operación durante el invierno. Ahora completará el resto de las tareas previstas en el contrato.

Esta obra forma parte de un plan integral de mejoras en la terminal aérea ubicada en la región de los Lagos del Sur y se suma a la ampliación del edificio terminal que fue adjudicada a Nova Fusión y comenzó recientemente.

Aeropuerto Chapelco avioneta Rodolfo Ramírez

Las obras realizadas en la temporada de invierno en el aeropuerto Chapelco

Más allá del mantenimiento de emergencia que se realizaron en el mes de junio -bacheo y sellado de juntas-, el aeropuerto se prepara para una ampliación estructural significativa. Se proyectan más de 1.000 metros cuadrados nuevos en el edificio terminal, con más locales comerciales, nuevos baños, áreas de espera y un segundo piso para oficinas.

Según afirmó, están a la espera de la decisión de la comisión evaluadora para avanzar con la adjudicación de la obra. “Calculamos que para mediados de este mes ya podríamos tener una definición”, señaló.

“Hoy contamos con cuatro locales comerciales, vamos a tener ocho. Además, se suman dos núcleos de baños nuevos y otra estación de comida rápida. Queremos que los pasajeros esperen en condiciones cómodas”, explicó el director provincial.

Más pasajeros, más inversión

Las mejoras llegan en un contexto de crecimiento sostenido de pasajeros. Según se informó, el aeropuerto registra un tráfico anual cercano a los 300.000 pasajeros, y se estima que entre 2023 y 2024 el aumento fue del 19 al 20%. “Esperamos un porcentaje similar este año. Todo ese crecimiento hay que acompañarlo con infraestructura”, subrayó Pojmaevich.

En tanto, la jornada del martes 10 coincidirá además con una medida de fuerza de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que afectará a Aerolíneas Argentinas entre las 18:00 del martes y las 2:00 del miércoles. El sindicato reclama retrasos salariales, fallas técnicas y falta de inversión. Por lo tanto, los vuelos desde y hacia Aeroparque y Ezeiza también se verán interrumpidos.