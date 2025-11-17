Dos hombres muertos tras un incendio en Cipolletti: uno calcinado y el otro con el 95% del cuerpo quemado

Las víctimas aún no fueron identificadas y las causas del fuego son materia de investigación. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue.

Las muertes fueron producto de un incendio de vivienda. Foto gentileza: Miguel Ángel Parra.

Un incendio ocurrido este lunes por la tarde en una vivienda aparentemente abandonada del barrio San Lorenzo dejó un saldo de dos hombres muertos. El siniestro se registró en calle Río Gallegos, entre Pagano y Juan Vucetich donde intervinieron Bomberos, Policía y Defensa Civil.

Según confirmó el propio Director del Hospital Pedro Moguillansky, Juan Pablo Palma, a LM Cipolletti , la primera alerta ingresó al hospital a las 17.45 como “clave roja”, cuando personal del SIARME trasladó a uno de los hombres desde la vía pública. El hombre, de unos 35 años, arribó en estado crítico, con quemaduras en el 95% del cuerpo, y pese a las maniobras del equipo médico, falleció a las 18.45.

En el lugar también se encontró a otra persona sin vida, cuyo cuerpo estaba calcinado dentro de la vivienda, lo que dificultó aún más su identificación.

incendio cipolletti barrio san lorenzo dos muertos Momentos de tensión se vivieron esta tarde en el barrio San Lorenzo de Cipolletti. Video gentileza: Miguel Ángel Parra.

Entre los primeras hipótesis se hablaba de un incendio intencional, por lo que habría dos detenidos. Sin embargo, el informe preliminar de bomberos indicaría que fue sólo un accidente.

Víctimas sin identificar

Por el momento no se conoce las identidades de los fallecidos ni si existía algún tipo de relación entre ellos. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Roca, donde se realizarán las pericias correspondientes.

Las primeras versiones indican que el incendio se desarrolló dentro de una casa deshabitada, pero todavía no se determinó si el origen de las llamas fue accidental o si hubo intervención de terceros. Tampoco está confirmada la existencia de un hecho criminal.

Este martes, con luz de día, continuarán las pericias para establecer cómo ocurrió el siniestro y en qué circunstancias las dos personas quedaron atrapadas.

Las primeras diligencias estuvieron a cargo del fiscal de turno, Martín Pezzeta y también se hizo presente el Fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna, quienes trabajaron en el lugar junto a los equipos de emergencia.

Desde el hospital confirmaron que no ingresaron otros heridos vinculados a este episodio y que se aguarda mayor información a medida que avance la causa.