Neuquén celebra su 121º aniversario con la apertura de la Feria del Libro

Este viernes quedó habilitada y se extenderá por 10 días. La entrada será libre y gratuita para todos los visitantes.

El intendente Mariano Gaido junto al gobernador Figueroa y el resto de las autoridades inaugurando la Feria del Libro

La capital neuquina celebra este viernes el 121° aniversario con la inauguración de la Feria Internacional del Libro en su XII edición, un evento que se extenderá por 10 días bajo el lema "Con el viento en la voz, la ciudad cuenta". El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa fueron quienes encabezaron el acto de apertura, que se llevó a cabo esta mañana en el Museo Nacional de Bellas Artes ( MNBA ).

Un dato a tener en cuenta es que la feria, que lleva el nombre de Marcelo Martín Berbel en homenaje a la identidad neuquina, cuenta con entrada libre y gratuita para todos los visitantes.

"Llegó la feria del libro, la más importante del país y nadie se la tiene que perder. La Feria tiene que ver con una actividad cultural de desarrollo económico, de acompañamiento a los libreros , a las editoriales neuquinas, a los escritores neuquinos. En Neuquén proponemos permanentemente actividades que tienen que ver con poner a la ciudad en el primer lugar en la economía del turismo, en este caso relacionada a la cultura", sostuvo Gaido quien destacó que el evento es un pilar fundamental para el desarrollo cultural de la ciudad.

Inauguracion Feria del Libro 2025 (11) Maria Isabel sanchez

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, dijo que “cuando hablamos de que la ciudad cuenta y hablamos de la identidad y hablamos de las raíces, nos referimos a que en esta feria, como cada año, más del 50% es para escritores, libreros, para el mundo cultural local y regional”.

Además, expresó: “Teniendo en cuenta el lema de nuestra feria, ‘Con el viento en la voz, la ciudad cuenta’, ojalá que el viento multiplique las palabras, porque cuando una ciudad cuenta todos somos actores”.

Chos Malal, la ciudad invitada

En esta edición, la ciudad invitada de honor es Chos Malal, un reconocimiento a su importancia histórica como primera capital de Neuquén. Así lo rescató Pasqualini, que afirmó que de esta forma “honramos nuestra historia, la historia de nuestra provincia. Nos unen muchas historias, nos une el frío, el viento, pero por sobre, todo el coraje”.

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, puntualizó el lugar que se le brinda a la localidad con la presentación del libro “Por el Alto Neuquén” de Lino Carbajal y agradeció el trabajo conjunto, tanto con la gestión de Gaido como con la del gobernador Figueroa: “Creemos que estos espacios se dan gracias a todos los que hacemos el esfuerzo, de este Estado presente, que es necesario para que la cultura se desarrolle”.

Inauguracion Feria del Libro 2025 (14) Maria Isabel sanchez

Además de quienes ya fueron mencionados, la inauguración de la feria contó con la presencia de Julieta Corroza, de la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura del Neuquén, Zulma Reina; diputados y diputadas, la presidenta del Concejo Deliberante de Neuquén, Claudia Argumero, junto a concejales y concejalas; la intendente de Las Ovejas, Marisa Antiñir; la secretaria de Cultura de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Liliana Peralta; la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Comunitaria, Marita Villone; el subsecretario de Cultura, Óscar Sarhan; el secretario general de la Cooperativa CALF Leonardo Ferreira; Mabel; la mamá de Marcelo Martín Berbel, familiares y amigos.

También acompañaron integrantes del equipo del MNBA veteranos de Malvinas, la embajadora de Adultas Mayores, Gloria Quintana; artistas de distintos rubros, vecinas y vecinos. Marité Berbel, Traful Berbel y el coro gospel de la Patagonia entonaron los himnos nacional y provincial.

Inauguracion Feria del Libro 2025 (11) Maria Isabel sanchez

El evento cuenta con 115 stands de editoriales y librerías, tanto locales como nacionales. La edición de 2024 de la feria fue visitada por más de 220 mil personas de todo el país y de países limítrofes.

Además, los libreros de la edición pasada informaron que las ventas aumentaron un 30% en comparación con 2023, y las presentaciones de libros se llevaron a cabo a sala llena. Estos datos posicionan a la Feria Internacional del Libro de Neuquén entre las tres mejores de la Argentina, junto a las de Córdoba y Buenos Aires.

La programación de la feria incluye la participación de importantes autores nacionales. Entre los principales autores se encuentran Luis Pescetti , Mar Petryk , Luciano Lutereau , Florencia Canale , Patricia Suárez , Ariel Sujarchuk , Claudia Piñeiro , Verónica Boix , Eduardo Sacheri , Felipe Pigna , Patricio Zunini y Luciano Saracino.

Las presentaciones y actividades se organizaron en los auditorios Marcelo Martín Berbel e Irma Cuña , y un domo llamado María Elena Walsh. Hay un escenario principal para espectáculos, además de contar con una carpa de actividades infantiles.

Inauguracion Feria del Libro 2025 (19) Maria Isabel sanchez

La feria también cuenta con actividades dirigidas al ámbito educativo. Se planificaron visitas guiadas para que 10 mil chicos pasen por la feria del libro. Además, se ofrecen trayectos formativos docentes, incluyendo las "XI Jornadas de Reflexión General sobre la educación". Los horarios de visita son de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 21, y los sábados y domingos de 14 a 22.

Obras de infraestructura y celebraciones del mes aniversario

Las celebraciones por el aniversario de la ciudad continúan con otras inauguraciones. Esta mañana se habilitó el segundo edificio del Polo Científico Tecnológico, donde funcionará el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta. Este proyecto, que diversifica la economía local, ya tiene proyectada la construcción de una tercera nave.

Este sábado se inaugurará el Balcón del Valle, que cuenta con miradores y otras zonas renovadas, a las 10. Posteriormente, a las 14, se realizará el desfile cívico militar sobre la calle Obrero Argentino. Esta arteria fue elegida para celebrar las obras de infraestructura de la ciudad, como la finalización del asfaltado de la calle hasta el río y la reciente inauguración del último tramo del Paseo Costero sobre el río Limay, en el Club Independiente.