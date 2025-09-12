Cuáles fueron los deseos de Mariano Gaido y Rolando Figueroa al soplar las velitas por el cumple de la ciudad

El intendente y el gobernador se sumaron a la propuesta de Depende del Viento por LM Play por los 121 años de Neuquén.

En la apertura de la Feria Internacional del Libro de Neuquén , en el marco del 121° aniversario de la ciudad, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa se sumaron a la propuesta de Depende del Viento , el programa del streaming de LM Play . Allí soplaron la velita por un nuevo cumple de la ciudad y contaron los deseos para la pujante urbe.

Gaido dijo que "mi deseo es que la ciudad de Neuquén y la provincia sigan siendo este ejemplo en el país, que sigamos teniendo la oportunidad de vivir con la neuquinidad, con esta manera de vivir y sentir Neuquén que tenemos nosotros".

Por su parte, Figueroa sostuvo que "mi sueño es que en Neuquén siga creciendo como viene. Que sigamos concretando todas las realidades y que la podamos disfrutar".

El mandatario provincial agregó que "es la ciudad que más crece del país y de las ciudades más lindas del país, ojalá que todos la valoremos y la cuidemos".

LOS DESEOS DE GAIDO, ROLANDO Y LA TANA POR EL ANIVERSARIO DE NEUQUÉN

También se sumó con su reflexión, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, quien recalcó que en este 121° aniversario de la ciudad, en el marco de la habilitación de un nuevo edificio del Polo Tecnológico, que se realizó este viernes por la mañana, "mi gran deseo es que sea un lugar para la juventud de formación y capacitación y para que tengan su lugar de trabajo acá en nuestra provincia".

La voz de los adultos mayores en el aniversario de Neuquén

En la apertura de la Feria del Libro, también estuvo presente la embajadora de los adultos mayores, Gloria Mercedes Quintana, quien compartió un mensaje cargado de entusiasmo. "Son 121 años que hay que festejar de esta hermosa ciudad, joven, pujante, brillante", recalcó.

“Represento a todos los mayores de la ciudad, no solo a mi barrio. Tenemos dificultades, pero también mucha energía y ganas de aportar. Necesitamos inclusión y acompañamiento”, expresó.

Con 40 años de residencia en Neuquén, Quintana sostuvo que el desafío es dar visibilidad a las necesidades de los mayores y generar espacios donde puedan participar activamente de la vida comunitaria.

Reel Embajadora de Adultos Mayores

La Feria del Libro ya está en Neuquén

La capital neuquina celebra este viernes el 121° aniversario con la inauguración de la Feria Internacional del Libro en su XII edición, un evento que se extenderá por 10 días bajo el lema "Con el viento en la voz, la ciudad cuenta". El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa fueron quienes encabezaron el acto de apertura, que se llevó a cabo esta mañana en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

Un dato a tener en cuenta es que la feria, que lleva el nombre de Marcelo Martín Berbel en homenaje a la identidad neuquina, cuenta con entrada libre y gratuita para todos los visitantes.

Inauguracion Feria del Libro 2025 (16) Maria Isabel sanchez

El evento cuenta con 115 stands de editoriales y librerías, tanto locales como nacionales. La edición de 2024 de la feria fue visitada por más de 220 mil personas de todo el país y de países limítrofes.

Además, los libreros de la edición pasada informaron que las ventas aumentaron un 30% en comparación con 2023, y las presentaciones de libros se llevaron a cabo a sala llena. Estos datos posicionan a la Feria Internacional del Libro de Neuquén entre las tres mejores de la Argentina, junto a las de Córdoba y Buenos Aires.