Cuánto tardan en llegar las compras de Temu: este es el tiempo máximo de la plataforma china

La plataforma de e-commerce es una de las más elegidas para hacer compras a precios más bajos. La pregunta es cuánto tardan en llegar los envíos.
La tendencia a utilizar las plataformas internacionales de compra online es cada vez mayor en un escenario mundial atravesado por la inmediatez de una herramienta como internet. En este contexto, uno de los sitios de e-commerce más popularizados es Temu, donde los precios son muy accesibles y el costo total de adquirir productos puede ser más barato, aún incluyendo el valor del envío. ¿Pero cuánto tardan las cosas en llegar?
Los envíos de Temu: cuánto tardan los productos en llegar a los compradores
Los productos que se pueden comprar en Temu llegan al país principalmente desde China. En este sentido, los tiempos de entrega pueden variar en un plazo que va desde los 7 a los 20 días hábiles. No obstante, las demoras dependerán del país de origen y del tipo de adquisición se haya hecho.
En tanto, una de las características distintivas de esta empresa oriental tiene que ver con que los envíos suele ser gratuito, más allá de que en algunos casos puedan demandar una compra mínima para poder acceder a este beneficio.
¿Cuál es el funcionamiento de Temu y cómo se usa?
La tienda online funciona a través del sitio web dela compañía china, así como a partir de la aplicación para la telefonía móvil ,que está disponible tanto para el sistem Android como para iOS. El procedimiento para efectuar una compra es muy parecido al de otras plataformas como Shein, Amazon o AliExpress.
El primer paso es crear un usuario utilizando un correo electrónico. A demás, es necesario incluir un número de teléfono o vinculando una cuenta de Google, Facebook o Apple. Después del proceso de registro, ya se puede acceder al catálogo, hacer las búsquedas deseadas de modo articular o sumergirse en las categorías sugeridas.
El paso siguiente es la selección de productos, cada uno de los cuales aparece publicado con una ficha que incluye fotos, descripción, detalles sobre talles y colores, así como reseñas de otras personas que ya eligieron esas piezas. En ese sentido, sugieren revisar los comentarios antes de comprar, ya que la experiencia de otro puede ser esclarecedoras para quienes navegan en un mar de dudas antes de efectuar la transacción.
Fin de la compra y opciones de pago
De la misma forma que en cualquier tienda virtual, en Temu también utilizan un carrito de compras al que se pueden agregar productos y después hacer el pago de manera conjunta. La firma asiática ofrece la posibilidad de pagara con tarjetas de crédito, débito, PayPal.
Courier: sin aranceles
El servicio de courier privado que usan estas plataformas de compra en el extranjero es el que ofrecen empresas como FedEx, DHL o UPS. En general, se trata de "envíos veloces y seguros", aunque suelen ser más caros que el correo tradicional. Por otra parte, existe la posibilidad de alcanzar un envío gratuito si se hace una compra que supere un monto mínimo determinado.
Cuáles son lo riesgos de comprar en plataformas como Temu o Shein
Si bien el acceso a una amplia oferta de productos económicos es uno de los principales atractivos de este tipo de plataformas, las compras en sitios como Shein o Temu implican algunos riesgos que es necesario conocer antes de hacer la operación:
- La calidad de los artículos puede variar en relación con la publicidad. En las redes sociales circulan muchos videos que muestran “lo que pedí versus lo que me llegó”.
- Las plataformas utilizan tácticas de marketing, tales como "cuentas regresivas y alertas de stock limitado", que promueven la compra impulsiva y adictiva.
- La producción de fast fashion conlleva un alto costo ambiental y social, debido a la generación de residuos textiles y a la explotación laboral.
