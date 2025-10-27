Fatal choque con nueve muertos: el estremecedor mensaje que envío el conductor antes del impacto

De las nueve víctimas fatales, cuatro eran estudiantes universitarios. También falleció el conductor del auto que impactó contra el micro.

Un accidente en la Ruta Nacional N° 14, donde murieron nueve personas tras la caída de un colectivo de larga distancia a un arroyo, sumó un nuevo y estremecedor dato: un mensaje que el conductor del auto habría enviado minutos antes del impacto.

El brutal impacto ocurrió este domingo a la altura del kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14 , entre las localidades de Oberá y Campo Viera , en la zona conocida como El Yazá . Y fue de tal magnitud que el colectivo de larga distancia terminó cayendo a un arroyo . Las imágenes del lugar muestran el vehículo volcado, rodeado de equipaje, escombros y restos del guardarraíl. Los equipos de rescate trabajaron durante toda la madrugada para asistir a los heridos y recuperar los cuerpos.

“Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”. Esa impactante frase fueron de las últimas palabras que pronunció Rafael Ortiz , de 34 años, conductor del Ford Focus que chocó contra el micro, y que ahora se convirtió en el eje de la investigación judicial.

El mensaje habría sido grabado y enviado poco antes del accidente que provocó su muerte y la de ocho personas más, además de 29 heridos.

El Servicio de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) ya tiene en su poder el teléfono de Ortiz, que será sometido a pericias técnicas para determinar el momento exacto en que fue grabado el audio y si hubo comunicación con terceros. Además, la Justicia espera los resultados de los análisis, que podrían confirmar que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.

CHOQUE AUTO MISIONES

El devastador final para estudiantes universitarios

De las nueve víctimas fatales, cuatro eran estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Los fallecidos fueron identificados como Gabriela Paola García (26), Magalí Lilén Belén Amarilla (22), Katia Bupvilofsky (24), Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34), Ángelo Tadeo Alpuy (19), Elian Natanael Alvez (25), Jonás Luis Dávalos (20), Enzo León (19) y Brian Hobos (19). Todos eran oriundos de distintas localidades de Misiones, y varios compartían estudios o actividades en común.

Tragedia-en-Misiones-930x613 El estremecedor mensaje del conductor, grabado minutos antes del impacto, reveló la velocidad a la que viajaba.

El Hospital SAMIC de Oberá se convirtió en el centro de referencia para la atención de los heridos y las tareas forenses previas a la entrega de los cuerpos a sus familias. Cuatro pacientes en estado delicado fueron trasladados al Hospital Madariaga de Posadas. En total, hay 21 personas internadas con lesiones de diversa gravedad.

Dolor y conmoción en la comunidad

La tragedia provocó un profundo impacto en la provincia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de docentes, amigos y compañeros de las víctimas, que expresaron su dolor y solidaridad. La Universidad Nacional de Misiones emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida de sus estudiantes y acompañó a los familiares.

Vecinos de Oberá y localidades cercanas organizaron cadenas de oración y colectas para asistir a los heridos y a las familias que deben trasladarse desde distintos puntos del interior. Las autoridades provinciales declararon su apoyo a la investigación y a la asistencia de las víctimas.

La reconstrucción del siniestro avanza sobre la base de los peritajes y del audio que cambió el rumbo de la causa. Cada nuevo dato refuerza la idea de que el exceso de velocidad y el consumo de alcohol pudieron ser los factores determinantes del choque.