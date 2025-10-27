El Senado se renueva: cuántas bancas ganó La Libertad Avanza y cuántas perdió la oposición

Con un gran cambio en la Cámara Baja, el Congreso también espera nuevos senadores el próximo 10 de diciembre.

El10 de diciembre, LLA ocupará más de 90 bancas en Cámara de Diputados y en el Senado se espera un cambio sustancial.

Los nuevos diputados y senadores que resultaron electos en estas elecciones legislativas del domingo - con un amplio triunfo de La Libertad Avanza - ya tienen fecha definida para tomar posesión de sus bancas.

El próximo 10 de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) ocupará más de 90 bancas en Cámara de Diputados y en el Senado se espera un cambio sustancial, perdiendo así la oposición su terreno con la nueva paridad. Aunque no tenga mayoría, el oficialismo consiguió dar un salto que lo ubica mucho más cerca del tercio más uno para sostener vetos y decretos frente al peronismo/kirchnerismo que perdió algunos lugares.

El escrutinio provisorio determinó que LLA se alzó con una contundente victoria con el 40,70% de los votos para la Cámara de Diputados. Mientras que el peronismo, bajo el sello de Fuerza Patria y sus variantes provinciales, alcanzó el 31,68%.

javier milei festejo elecciones 2025 -INTERNA-

Cómo queda conformado el Senado con el triunfo libertario

Aunque se encuentran lejos de la mayoría de 37 votos, si están más cerca de los 25 necesarios para bloquear cualquier intento de rechazo a un DNU o de un veto presidencial, algo que se volvió moneda corriente durante este año por impulso del peronismo/kirchnerismo agrupado en Unión por la Patria, que caerá de 34 bancas a 28.

El espacio del presidente Javier Milei logró un crecimiento histórico. Con 12 nuevos senadores electos, pasará de 6 a 18 bancas, convirtiéndose en la primera minoría del Senado y fortaleciendo su capacidad de negociación en el Congreso.

Dese la oposición, en cambio, descienden de 34 a 28 senadores de Fuerza Patria. La Unión Cívica Radical (UCR), en tanto, retrocede de 13 a 10 representantes, mientras que el PRO cae de 8 a 6. Las fuerzas provinciales y otros espacios mantendrán una presencia similar, con una leve baja general.

nuevo congreso 2025

Cómo queda conformada la Cámara de Diputados

El espacio del presidente Javier Milei se convirtió en la fuerza más votada y consolidó una posición clave, pasando de 37 a 93 bancas a partir del próximo 10 de diciembre. En el caso de Fuerza Patria, se lograron 31 lugares y quedó como segunda fuerza. Provincias Unidas tuvo una magra performance en las urnas y el PRO, la UCR y la Coalición Cívica tuvieron una caída en la cantidad de legisladores.

De esta forma, el oficialismo a partir del 10 de diciembre contará con 80 diputados propios, ya que a los 29 que mantienen mandato hasta 2027 se suman 51 nuevos legisladores electos por La Libertad Avanza (LLA). De esta forma, el bloque duplicará con creces su actual composición de 37 miembros.

camara de diputados

Cuándo asumen los nuevos diputados y senadores electos en el Congreso

Según el cronograma oficial de la Cámara Nacional Electoral, los legisladores electos asumirán sus cargos el próximo miércoles 10 de diciembre de 2025, fecha en la que deberán jurar ante la Constitución Nacional y comenzar formalmente su mandato.

Ese día se hará efectiva la renovación del 50% de la Cámara de Diputados y del 33% del Senado de la Nación, dando paso a la nueva composición parlamentaria que definirá el escenario político para el 2025-2027.