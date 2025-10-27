Muerte en la casa de Cerati: la nueva decisión que tomó la Justicia con Cristian Graf

El juez tomó una decisión clave que marcará un giro en la causa. Cristian Graf es el principal sospechoso del crimen del joven cuyos restos fueron hallados en el patio de la vivienda.

La investigación por el hallazgo de un cadáver en el predio de una vivienda donde vivió Gustavo Cerati, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas.

Cristian Graf, el único sospechoso del crimen del joven que estaba desaparecido hace 40 años fue sobreseído en las últimas horas. Según precisaron, la decisión se debe a la inexistencia de delito en la causa que investigaba el crimen de Diego Fernández Lima .

El dueño de la vivienda de Coghlan, donde aparecieron los restos óseos del joven desaparecido en 1984 , fue liberado de toda acusación por decisión del juez Alejandro Litvack.

casa cerati cuerpo Graf deberá ahora presentarse a declarar en indagatoria por un requerimiento solicitado por el fiscal Martín López Perrando.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, dictó que Graf sea sobreseído. El sospechoso estaba acusado de encubrimiento agravado y ocultamiento de pruebas. El cuerpo de Fernández había sido hallado de manera casual durante una excavación para una obra en su propiedad.

La causa del crimen prescribió y Graf fue sobreseído

El pasado 17 de octubre, Graf se presentó en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 56 y fue indagado por primera vez. Estuvo más de tres horas declarando. Según su defensa, sostuvo que no tuvo relación con el entierro del cuerpo y que el cadáver habría sido enterrado en el terreno lindero, aunque los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense determinaron que fue en su casa.

Según consignó el juez Litvack, la acción penal por el homicidio está prescripta y las conductas atribuidas no configuran un delito.

La resolución puntualiza que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que los restos hallados pertenecían a Diego, quien desapareció en 1984, a sus 16 años. Es decir, hace 40 años. En tanto, la autopsia reveló que la causa de muerte fue por apuñalamiento y posterior intento de desmembramiento y entierro en el domicilio del sospechoso del crimen.

"Esta defensa pudo demostrar que Cristian Graf no cometió ningún delito de los que se le imputaron", indicó la abogada de Graf, Érica Nyczypor, este lunes a TN.

