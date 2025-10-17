Muerte en la casa de Cerati: la mamá del joven asesinado rompió el silencio "Que lo detengan"

La mujer habló por primera vez, a cinco meses del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima. En medio del dolor, apuntó contra un único sospechoso.

Diego Fernández Lima desapareció cuando tenía 16 años, cuatro décadas después sus restos fueron hallados enterrados en el patio de una casa donde vivió Gustavo Cerati. Desde el hallazgo, el caso tomó gran repercusión y la investigación sigue en marcha. Su mamá habló por primera vez y pidió una detención.

Irma Lima, mamá de Diego, rompió el silencio en las últimas horas. La causa judicial que investiga el crimen ha tomado un giro, y la atención está puesta nuevamente en Cristian Graf, el hombre que vivió durante años en la casa vecina a la que Cerati alquiló en el barrio de Coghlan, y además era excompañero de secundaria de la víctima.

“Yo lo que le pido al juez es justicia. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién. Por favor, le pido. Eso es que pido. Justicia” , expresó desesperada en diálogo con Radio Mitre.

Consultada sobre sus sospechas en torno al acusado o su padre, afirmó que: “Graf me mató a mi hijo, que lo detengan ya”.

"Yo quiero saber qué pasó, qué pasó. No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? nos matan los hijos, nos tenemos que quedar como estamos".

“Estoy llorando, recordando lo bueno que era. Era estudioso, deportista, tengo medallones de Excursionista que le dieron. Él se fue para ir y volver. Estábamos con mi marido esperándolo para cenar, y no sabíamos nada. Ahora lo tengo muerto, no lo tengo más", lamentó entre lágrimas.

“¿Quién lo mató? Si él no lo mató. ¿Quién lo mató? ¿Dónde está? Eso es lo que pido, ¿dónde está? ¿Por qué aparece en el jardín de la casa de él?. Que lo agarren ya", reiteró Pochi, quien en ningún momento dejó de pedir justicia por su hijo.

Graf deberá ahora presentarse a declarar en indagatoria por un requerimiento solicitado por el fiscal Martín López Perrando. Se lo acusa de haber realizado maniobras para encubrir el homicidio de Diego.

"Tengo la conciencia limpia"

Graf también decidió hablar hace dos meses atrás y se defendió de las graves acusaciones: "Tengo la conciencia limpia, mi familia tiene la conciencia limpia y ya está". En este sentido, descartó que uno de sus familiares haya sido autor del crimen y dijo que "no se me ocurría pensar eso".

"Lo único que me liga a mí con Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio", comentó y sumó que no tenían "ninguna relación". "Yo no lo recuerdo a él", aseveró ante la pregunta de cómo era el joven. También aclaró que no recuerda el momento de su desaparición.

En otro momento de su diálogo con TN, dijo que "jamás" Diego visitó su casa y por ende no conoce a su familia. Acto seguido, negó totalmente algún vínculo con su búsqueda, como así también negó saber por qué apareció a metros de su casa.

Respecto al hallazgo ocurrido el pasado 20 de mayo, recordó que su hermana fue quien recibió la noticia por parte del arquitecto. Sobre el diálogo con los albañiles, recordó que les pidió tener cuidado por una planta que había en el lugar donde encontraron el cuerpo.

"Al pobre muchacho alguien lo enterró ahí"

Graf apuntó contra los medios por la acusación en su contra "de algo que no es". "Me están involucrando en una causa que no es mía", dijo. "Lo lamento mucho por ellos (familia de Diego), me hubiese gustado tener alguna respuesta para ellos, que sepan que pasó", indicó desde la entrevista en el lugar de los hechos.

"¿Te tiraron un muerto?", lanzó el periodista contra Cristian. "La verdad que sí, de una forma u otra está", contestó rápidamente. "Al pobre muchacho alguien lo enterró ahí", sumó.

En este sentido, descartó la posibilidad de que Diego Fernández Lima haya ido a su casa a buscarlo y el crimen ocurriera ahí en manos de un tercero. "Nadie iba a la casa de los compañeros ni ellos venían ahí", dijo el principal acusado.