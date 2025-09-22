Bombazo: el Balón de Oro tiene nuevo dueño

El clásico premio es entregado cada año al mejor futbolista de la temporada por la revista France Football.

Este lunes la información deportiva tuvo como momento más destacado la elección del mejor futbolista del planeta en la última temporada. Se trata del Balón de Oro , el premio que entrega la revista France Football y cuyo máximo ganador histórico es Lionel Messi , con nueve trofeos.

En la votación, el premio quedó en manos del francés Ousmane Dembelé, quien prevaleció por sobre el español Lamine Yamal.

La elección del delantero francés resulta un bombazo para muchos.

Sin embargo, los números amparan esta decisión de los periodistas que lo votaron. En 49 partidos, anotó 33 goles y dio 15 asistencias durante la temporada 24/25 parar PSG.

Justamente, el conjunto parisino fue seleccionado como el mejor del año tras ganar la Champions, la liga y ser subcampeón del Mundial de Clubes.

Con 18 años, Yamal fue destacado primero en la ceremonia de este lunes como mejor jugador joven (Kopa Trophy), pero no pudo ganar el trofeo máximo a nivel individual, donde fue relegado al segundo puesto.

Después de ser decisivo en la obtención de la Eurocopa 2024 con su selección, Lamine resultó fundamental para Barcelona en el título de la Liga de España y en el arribo a semifinales de Champions.

El trofeo fue entregado por Ronaldinho, quien no casualmente vistió las camisetas de los dos favoritos involucrados. El brasileño supo ser el "10" tanto en PSG como en el conjunto catalán.

Un factor común con Rodri, el ganador del año pasado, es que Dembelé ha sido un jugador de equipo. No se trata de un futbolista que por sí solo es capaz de resolver un partido, como los casos de Messi o Cristian Ronaldo, sino que su influencia está muy marcada por el trabajo colectivo.

Los representantes albicelestes

El mejor argentino en la nominación general fue Lautaro Martínez, en el puesto 20, mientras que Alexis MacAllister se ubicó en el 22. Además de su desempeño en la selección nacional, vigente campeona del mundo y una de las favoritas a repetir en 2026, sus actuaciones en Inter de Milan y Liverpool, respectivamente, respaldaron ambas nominaciones.

Sobre los 30 ternados, así quedaron hasta el puesto 11

11. Pedro González “Pedri” (Barcelona - España)

12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG - Georgia)

13. Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)

14. Désiré Doué (PSG - Francia)

15. Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa/Arsenal - Suecia)

16. Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil)

17. Robert Lewandowski (Barcelona - Polonia)

18. Scott McTominay (Napoli - Escocia)

19. Joao Neves (PSG - Portugal)

20. Lautaro Martínez (Inter de Milán - Argentina)

21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)

22. Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)

23. Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)

24. Fabian Ruiz (PSG - España)

25. Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)

26. Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

27. Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)

28. Virgil van Dijk (Liverpool - Países Bajos)

29. Florian Wirtz (Liverpool - Alemania)

30. Michael Olise (Bayern Múnich - Francia)

Para France Football, el mejor arquero ya no es Dibu

En la rama femenina, el premio Yashin a la mejor arquera del mundo fue para Hannah Hampton del Chelsea, mientras que Gianluigi Donnarumma recibió el trofeo en el fútbol masculino por su desempeño en el PSG, con el que obtuvo la Liga de Francia y la Champions League junto a Dembelé.

donnarumma dembelé

El italiano es reciente refuerzo del Manchester City y se quedó con galardón destronando al argentino Dibu Martínez. El campeón del mundo y de América con su selección también estaba nominado, pero esta vez fue elegido en el octavo lugar.

Alisson Becker y Yann Sommer completaron el podio, mientras que cuarto quedó Thibault Courtois, quinto el marroquí Yassine Bono, sexto el español David Raya y séptimo Jan Oblak.

Noveno fue el francés Lucas Chevalier, que anduvo bien en Lille y ahora ataja en PSG. Además, décimo quedó el belga del Nottingham Forest, Matz Sels.

Luis Enrique ganó el trofeo Johan Cruyff

El entrenador del PSG, Luis Enrique, ganó el trofeo a mejor entrenador de la temporada. Más allá de no estar presente, dejó un video grabado de antemano en la que agradeció a todos los que ayudaron a conseguir el premio: "En primer lugar a mi familia y también a todas las personas que forman parte del PSG. En especial al presidente Nasser Al-Khelaifi y Luis Campos. Me acuerdo de la primera vez que nos reunimos y conectamos desde el principio. Es muy bonito recibir un galardón individual, está claro, pero considero que lo más importante es recibir el reconocimientos de los aficionados de nuestro equipo y nuestro deporte. Quiero felicitar a todos los jugadores".

Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro por tercer año seguido

Por tercera vez consecutiva, Aitana Bonmatí se llevó el Balón de Oro consagrandose, una vez más, como una de las mejores jugadoras del mundo.

La futbolista de 27 años se desarrolla en el Barcelona y ya ganó dos veces premio, anteriormente fue en 2023 y 2024.