En medio de dudas y rumores sobre el ganador, se entrega el Balón de Oro: hora y cómo verlo

Este lunes, la revista France Football informará al ganador del premio que Lionel Messi obtuvo en nueve oportunidades.

Lionel Messi durante su discurso luego de ser premiado por con el Balón de Oro.

Aquel trofeo que el capitán argentino se cansó de ganar, hoy conocerá a un nuevo premiado. Se trata del Balón de Oro , que será entregado este lunes en París , donde hay muchas dudas y rumores acerca del posible adquisidor el trofeo.

Entre los nominados hay dos argentinos, que igual no están entre los favoritos. Se trata de Alexis MacAllister y Lautaro Martínez.

Los candidatos principales para quedarse con el trofeo por sus méritos deportivos en la última temporada son Ousmane Dembelé y Lamine Yamal. La particularidad es que el francés estará jugando con el PSG por la liga local a la misma hora que se realiza la ceremonia.

Algunos creen que ese hecho implica que el español se quedará con el Balón de Oro, mientras que otros especulan con un tercer nombre que estaría por fuera de esos dos principales, como el caso del brasileño Raphina.

Solo el director de la revista sabe el ganador

Según informó el diario Olé, a partir del desplante del Real Madrid el año pasado, que no mandó a ningún delegado a la ceremonia tras enterarse que Vinicius no iba a quedarse con el Balón de Oro, desde France Football tomaron la determinación de guardar el nombre del ganador y no filtrarlo antes. Por eso es que hasta el momento de la entrega solo el redactor en jefe de la revista que organiza la gala, Vincent García, va a tener el dato.

Además, el diario Mundo Deportivo indicó que una comitiva de 20 personas acompañará a Yamal a la gala y el jugador habría planificado una fiesta privada en París, por si lo llega a ganar.

La Revista France Football, medio que entrega estos premios, candidateó a treinta futbolistas para quedarse con el reconocimiento al mejor del mundo en la temporada pasada.

Los postulados oficialmente

Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)

Lautaro Martínez (Inter Milán - Argentina)

Ousmane Dembelé (PSG - Francia)

Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City - Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)

Desire Doué (PSG - Francia)

Denzel Dumfries (Inter Milán - Países Bajos)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)

Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal - Suecia)

Achraf Hakimi (PSG - Marruecos)

Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)

Scott McTominay (Napoli - Escocia)

Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)

Nuno Mendes (PSG - Portugal)

João Neves (PSG - Portugal)

Pedri (FC Barcelona - España)

Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)

Michael Olise (Bayern Münich - Francia)

Raphinha (FC Barcelona - Brasil)

Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)

Fabián Ruiz (PSG - España)

Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)

Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool - Alemania)

Vitinha (PSG - Portugal)

Lamine Yamal (FC Barcelona - España)

Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG - Georgia)

Además de la distinción al mejor jugador masculino de la pasada temporada, se entregarán los siguientes premios:

Trofeo Kopa (Premio al mejor jugador menor de 21 años) Trofeo Yashin (Premio al mejor arquero de la temporada. El argentino Emiliano Martínez buscará su tercer Yashin ) Trofeo Cruyff (Premio al mejor entrenador de la temporada) Balón de oro femenino



La transmisión comenzará a las 16 de Argentina y será emitida por Disney +