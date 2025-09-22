El ofensivo cántico que la hinchada del Manchester United le dedicó a Garnacho

El Manchester United obtuvo un triunfo muy festejado en la Premier League y que fue todo un desahogo nada menos que ante el Chelsea , al que venció 2-1 para intentar comenzar una remontada en plena crisis de la que todavía es sobreviviente su cuestionado técnico , el portugués Ruben Amorim.

Justamente por un conflicto con él es que Alejandro Garnacho se fue de los Diablos Rojos. Después de una larga novela que lo depositó hace pocas semanas en los Blues, dónde ahora es compañero de Enzo Fernández y Facundo Buonanotte, con los que visitó Old Trafford este sábado.

El recibimiento por parte de los hinchas de los Red Devils fue absolutamente hostil para con el argentino. Se oyeron cantos muy hirientes como aquel que expresó en su letra: "¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos".

-#Garnacho



Por la terrible canción que le hicieron los hinchas del Manchester United:



“¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos”. pic.twitter.com/TS5Mdb9Epq — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) September 21, 2025

Durante la última pretemporada Garnacho se entrenó apartado y en los últimos días de mercado pasó a Chelsea, que lo compró en más de 50 millones de dólares y le extendió un contrato hasta diciembre de 2032. La semana pasada debutó en el 2-2 antte Brentford y disputó algunos minutos en la caída por 3-1 contra Bayern Munich por la Champions League. Sin embargo, este sábado el entrenador Enzo Maresca lo dejó en el banco.

Otro condimento en esta historia es que Garnacho había declarado en su llegada al Chelsea que "se encontraba en el club del cuál es hincha", lo que en Manchester no fue recibido de la mejor manera.

Un referente del Manchester United destruyó a Alejandro Garnacho

La relación entre Alejandro Garnacho y el Manchester United no terminó de la mejor manera. Luego de los conflictos con el entrenador Ruben Amorim durante el cierre de la última temporada, el técnico portugués tomó una decisión tajante: apartó al argentino del primer equipo, lo que produjo su salida de los Red Devils.

image

El flojo rendimiento colectivo del United, que terminaron la Premier League en los últimos puestos y cayeron en la final de la Europa League ante el Tottenham, impulsó a Amorim a realizar una profunda limpieza en el plantel. Entre los jugadores borrados, además de Garnacho, figuran nombres de peso como Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia.

En medio de este clima, Luke Shaw, uno de los referentes del vestuario y el futbolista con más antigüedad en el club, respaldó las decisiones del DT y lanzó declaraciones que muchos interpretaron como un mensaje directo para los jugadores marginados. “No es difícil verlo, incluso desde afuera. Gran parte del tiempo que he estado aquí en estos últimos años ha sido bastante negativo. Puede ser bastante tóxico, el entorno. No es saludable para nada”, aseguró el lateral izquierdo.

Shaw, sin nombrar directamente a Garnacho, hizo foco en la necesidad de generar un cambio profundo en la actitud del equipo. “Todos deben poner al equipo por delante. Es algo que todos debemos mantener para transformarnos en una familia y poder ir por el mismo curso”, afirmó. Y agregó: “Necesitamos un entorno saludable, positivo, con buena energía y felicidad. Cuando tienes todas esas cosas, te sientes libre y puedes expresarte más”.