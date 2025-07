Un referente del Manchester United destruyó a Alejandro Garnacho

El jugador argentino no parece tener un futuro en el Manchester United, y a la pelea con el DT, se le suma ahora la de un compañero.

En medio de este clima, Luke Shaw, uno de los referentes del vestuario y el futbolista con más antigüedad en el club, respaldó las decisiones del DT y lanzó declaraciones que muchos interpretaron como un mensaje directo para los jugadores marginados. “No es difícil verlo, incluso desde afuera. Gran parte del tiempo que he estado aquí en estos últimos años ha sido bastante negativo. Puede ser bastante tóxico, el entorno. No es saludable para nada”, aseguró el lateral izquierdo, que se encuentra junto al plantel en la pretemporada en Estados Unidos.

Shaw, sin nombrar directamente a Garnacho, hizo foco en la necesidad de generar un cambio profundo en la actitud del equipo. “Todos deben poner al equipo por delante. Es algo que todos debemos mantener para transformarnos en una familia y poder ir por el mismo curso”, afirmó. Y agregó: “Necesitamos un entorno saludable, positivo, con buena energía y felicidad. Cuando tienes todas esas cosas, te sientes libre y puedes expresarte más”.

Garnacho 2 Alejandro Garnacho

El mal momento de Alejandro Garnacho en el Manchester United

El lateral inglés, además, elogió la exigencia que Amorim intenta imponer en el vestuario. “Ruben trajo sus demandas. La mentalidad es algo muy importante para él. Habla mucho sobre ello. Demanda el 100% y no acepta nada menos que eso. Si alguien está dando un 85, 90%, no es suficiente”, explicó Shaw, marcando el estándar que hoy exige el club para volver a pelear por títulos.

Con respecto a las reglas internas y el compromiso que el entrenador espera de sus dirigidos, Shaw fue contundente: “Los niveles en los entrenamientos, mantener los horarios en los que hacemos esto o aquello, asegurarnos de que nadie llegue tarde. Al entrenador no le importa quién seas. Sea lo que sea que él quiera, como jugadores, tenemos que cumplir, lo apoyamos plenamente. Creo que no deja ningún cabo suelto. Ya no hay rezagados en este grupo”.