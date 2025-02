La insólita razón por la que se frustró la salida de Alejandro Garnacho al Napoli

En el caso de los Blues, presentaron una oferta de 60 millones de euros, que fue rechazada de forma rotunda, ya que el equipo de Old Trafford exigía al menos 80 millones por el jugador de la Selección argentina.

Por su parte, el cuadro italiano hizo una oferta similar, pero desistió de su contratación tras una reunión con el representante de Garnacho. Las exigencias del jugador hicieron que las negociaciones llegaran a su fin. Giovanni Manna, director deportivo del Napoli, habló en conferencia de prensa sobre las incorporaciones, salidas y los fichajes que no se concretaron, entre los cuales destacó el del Bichito.

image.png

Las palabras del director deportivo del Napoli sobre Alejandro Garnacho

"Negociamos e incluso nos reunimos con Garnacho antes de la salida de Kvara. Le hicimos una oferta importante al Manchester United. Estuvimos muy cerca de que el jugador dejara la Premier League en enero, ya que en julio la situación es diferente”, arrancó diciendo Mann.

Luego añadió: “No pudimos finalizar las negociaciones porque en enero los parámetros son otros, y es difícil para los jugadores de gran nivel moverse. Algunos valores no coincidían con nuestras evaluaciones ni con los parámetros que el Napoli tenía, tiene y tendrá en el futuro, especialmente en lo relacionado con los niveles salariales".

Garnacho-Selección.jpg

"Él quería estar satisfecho económicamente, y su solicitud era algo que, en este momento, no podíamos cumplir. No quisimos hacerlo y, además, no me pareció correcto poner a un joven con un salario más alto que el promedio en el vestuario. No hubiera sido justo con los demás, que están haciendo cosas importantes", agregó.

Además, Manna se refirió a la salida de Kvicha Kvaratskhelia al PSG: "Se ha ido un jugador importante, pero el Napoli trabajó en el mercado para reemplazarlo adecuadamente, ya que probablemente era el mejor jugador del equipo en términos de estatus".