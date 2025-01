¿No va a Napoli? El gigante de Inglaterra que quiere quedarse con Garnacho

Garnacho 2.jpg

Se trata del Chelsea de Enzo Férnandez, que estaría interesado en el atacante según contaron Sky Sports, The Sun y The Guardian y otros medios ingleses. La llegada de Garnacho sería para reemplazar algunas vacantes que quedarán por posibles ventas. Si no se concreta su traspaso continuará en el United ya que tiene contrato hasta junio de 2028.

En esta temporada jugó 31 partidos en los que convirtió 8 goles y asistió en seis oportunidades. Desde su debut en 2022, suma 117 partidos disputados, en los que marcó 23 tantos y otorgó 15 asistencias.

Dos campeones del mundo con la Selección Argentina cambiaron de equipo

El futbolista argentino Thiago Almada fue presentado en el Lyon de Francia, en un video que contó con la participación de Nicolás Tagliafico y donde también le tiraron un palito a Cristiano Ronaldo.

El video comienza con el campeón del mundo manejando su auto y recibiendo un mensaje de Messi, a quien tiene agendado como “Lionel” junto al emoji de una cabra.

“No escuches a Cristiano, ¡la Ligue 1 es increíble!”, dice el mensaje del supuesto Messi, en una clara referencia a Cristiano Ronaldo, quien criticó a la liga francesa en los últimos días y la posicionó por debajo de la de Arabia Saudita.

Thiago Almada

Luego un empleado del club frena a un auto pensando que era el de Almada, pero en realidad era el de Nicolás Tagliafico, quien se sorprende al ver a su nuevo compañero argentino.

La presentación termina con un video de los goles de Almada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y sus mejores momentos en el Botafogo y la Selección argentina, con los que ganó la Copa Libertadores y la Copa del Mundo.

Por otro lado, el defensor Gonzalo Montiel arribó a la Argentina para convertirse en nuevo jugador de River y, mientras hablaba con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, confesó que “es algo único y soñado”.

Montiel (1).jpg

Montiel, que llega proveniente del Sevilla de España, destacó que todo esto “es una locura”, y se deshizo en elogios hacia el director técnico de River, Marcelo Gallardo: “Es alguien a quien quiero mucho, que me hizo debutar y crecer como jugador”.

Por otra parte, aseguró que “lo que me sedujo fue jugar en River, que es lo más importante”. Antes de partir rumbo a la Argentina, Montiel había dicho que está “feliz de volver a casa. Disfrutando y espero seguir así cuando llegue, lo vivo con mucha ilusión y ganar”.

“Salí de chico, hice casi toda mi cerrera en River, debuté y gané cosas muy importantes”, dijo el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022.