Atraparon a un mechero que robaba a comerciantes de calle Godoy

Un mechero fue delatado y atrapado por la Policía luego de robar en dos comercios del oeste neuquino . El ladrón se confió demasiado y su accionar fue notado por los comerciantes, que lograron identificarlo con facilidad.

Según informó la Policía, el primer hecho ocurrió el jueves en horas del mediodía , cuando personal policial de calle de la Comisaría 16 patrullaba el sector comercial de calle Godoy y fue alertado por un comerciante que había sufrido un hurto en su local. A través de las cámaras, el damnificado había logrado ver a un ladrón que entró posando como cliente y había escondido mercadería en un bolso aprovechando la distracción de quienes atendían.

Por eso, brindó la descripción del delincuente y los efectivos salieron en su procura. Lo encontraron apenas a una cuadra del comercio y, al ser identificado, no pudo esconder la mercadería vinculante, la cual llevaba dentro de una bolsa reutilizable.

san-lorenzo-comisaria-16-(5).jpg

Pero allí no terminó todo, ya que mientras este procedimiento se realizaba y el ladrón era notificado de que quedaría bajo investigación, otra comerciante del sector se acercó al lugar para denunciar que el mismo individuo había tomado alimentos de su negocio. De hecho, entre las cosas que el mechero llevaba en su bolsa, pudo reconocer algunos de los productos que ella misma comercializaba.

Por todo esto, tras la intervención de las autoridades policiales y la comunicación con la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, se dispuso la demora del sospechoso, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a los comerciantes.

Video: comerciantes cordilleranos escrachan a un mechero

Hace ya más de un mes, un grupo de comerciantes de San Martín de los Andes pusieron el grito en el cielo al descubrir a un mechero que robaba ropa de sus locales. El hombre había robado en al menos dos de ellos en 48 horas y los damnificados se unieron para escracharlo y advertir al resto.

Según reportó el portal Realidad Sanmartinense, los hechos ocurrieron entre el lunes 29 y el martes 30 de septiembre y fueron dados a conocer por distintos comerciantes de la localidad cordillerana.

El primer robo pudo ser consumado y se registró el lunes, cuando el mechero -un hombre de mediana edad en apariencia- entró a un comercio de venta de ropa ubicado en Avenida San Martín 973 y de allí logró sustraer al menos un buzo. Su accionar pasó desapercibido hasta más tarde, de manera que ya era muy tarde para detener al delincuente, que posó como un cliente más, admirando la ropa e incluso llegando a probarse prendas, pero aprovechando la distracción de algún empleado para cumplir su cometido.

Sin embargo, la suerte le jugó en contra el día martes. Primero, ingresó a una sucursal de la marca Rip Curl alrededor del mediodía. Allí, según indicaron los propios comerciantes, utilizó una astuta estrategia que terminó por confundir a los presentes: se llevó dos prendas al probador pero al salir, solo retornó una, lo que quedó en evidencia en uno de los videos.

Gif mechero en San Martin

El buzo faltante se lo habría colocado debajo de otra prenda con la que llegó al local, para esconderlo de los empleados. Además, le habría quitado la alarma y descartado dentro del comercio, de manera que al salir, no se activó la chicharra y pudo huir con la nueva prenda sin abonar.

Aunque hasta allí todo parecía salir a su favor, el mechero cayó presa de su propia ambición y quiso echar a prueba su destreza en otro comercio más, pero para entonces, la empleada de Rip Curl ya lo había descubierto. Por eso, al verlo ingresar justo en un local de la vereda de enfrente, no dudó en dirigirse allí y alertar sobre las verdaderas intenciones del supuesto cliente.

La mujer increpó al sindicado ladrón frente a la empleada del otro local, pero el sospechoso negó todo y salió rápidamente del comercio antes de ser retenido.