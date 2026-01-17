Rescate milagroso en Caviahue: una nena de 3 años atravesó 7 km sola en la noche y sobrevivió

La menor desapareció en la tarde de ayer de un puesto rural del paraje Las Lecheras, muy cerca de Caviahue y por 8 horas recorrió la noche sin rumbo.

En un giro emocionante de una información que mantenía en vilo a la villa turística, una nena de 3 años que había desaparecido en el paraje Las Lecheras, a unos 30 kilómetros de Caviahue , fue encontrada sana y salva durante la madrugada de hoy. La pequeña había sido reportada como desaparecida alrededor de las 19:30 del viernes y su búsqueda movilizó a la comunidad y a las autoridades locales.

La noticia fue confirmada a LM Neuquén por la fiscal del caso de Zapala, Laura Pizzipaulo. Asimismo, se pudo saber que la niña fue encontrada a las 4:15 por un ciudadano de la zona que formó parte del equipo de búsqueda y rescate. Jésica fue localizada en buen estado de salud y ya se encuentra reunida con su familia.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de la desaparición y la fiscal a cargo del caso está trabajando para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la comunidad respira aliviada al saber que la pequeña está a salvo y junto a sus seres queridos.

Rescate milagroso en caviahue

Operativo de búsqueda y rescate

Siempre de acuerdo a la información aportada por la Fiscalía de Zapala, desde el primer momento se montó un amplio operativo de búsqueda y rescate en el paraje Las Lecheras, jurisdicción de Caviahue.

Por otra parte, y de acuerdo a lo reportado por el Subcomisario César Jara, en el lugar trabajaron bomberos de Loncopué, Defensa Civil y Gendarmería Nacional, quienes realizaron rastrillajes en el sector. Además, se sumó al operativo el Grupo GEOP y la Brigada de Chos de Chos Malal para sumarse a la búsqueda.

rescate nena 3 años en caviahue

“El equipo trabajó en conjunto para dar con el paradero de la niña y garantizar su seguridad. La policía y los equipos de emergencia hicieron todo lo posible para encontrar a Jésica y reunirla con su familia”, destacó la fiscal Pizzipaulo.

Además, la funcionaria judicial detalló que “la niña fue encontrada por un ciudadano de la zona, identificado como Marcos Sepúlveda, quien dio aviso a las autoridades de inmediato. La menor fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica y se encuentra en buen estado de salud”.

Un dato para destacar el carácter milagroso de la feliz noticia, es que la niña caminó por la zona de montaña por algo más de 8 horas hasta ser encontrada y que durante ese tiempo deambuló en la deambuló sin rumbo y recorrió en la fría noche, según informaron las autoridades, unos 7 km.