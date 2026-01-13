Peligrosa actitud: jóvenes fueron captados bañándose en el Salto del Agrio

Con total impunidad, un grupo de cinco personas incumplió las normas, bajó al río y arriesgó su vida para nadar. El hecho generó repudio e indignación.

Una vez más, una actitud peligrosa y reprochable tuvo lugar en un sector del Salto del Agrio , en la provincia de Neuquén . Se trata de una zona que pertenece al Área Natural Protegida Copahue , donde rige la prohibición de acceder a sectores peligrosos y bañarse en sus aguas .

En esta ocasión, un grupo de alrededor de cinco personas fueron captadas en imágenes este domingo por la mañana, luego de meterse a la laguna para nadar en inmediaciones a la cascada donde empieza el río Agrio. La situación generó el repudio y la indignación de los turistas presentes, ya que en la actualidad rige una restricción para bajar hasta el sector por la peligrosidad del camino.

Pese a contar con cartelería y señalización, los sujetos decidieron ignorar las mismas y sobrepasar las normas. El secretario de turismo de Caviahue, César Silva Croome , aseguró en diálogo con Canal 7, que es una conducta frecuente en la gente que visita el lugar .

“No se dan cuenta del peligro que eso conlleva para las personas porque no es un camino con un sendero para bajar” explicó y agregó que “hay una parte en la cual hay que escalar y no toman conciencia de lo que les puede llegar a pasar”.

Además, Croome aclaró que al no ser un sector habilitado para nadar, el área no cuenta con servicio de guardavidas. “No hay mucha profundidad, pero no importa, el tema son las caídas” resaltó.

Más medidas preventivas

El último fin de semana de noviembre, más de 200 personas fueron multadas luego de ser encontradas fuera de los sectores habilitados para uso público, a pesar de la cartelería instalada. Este accionar pone en riesgo no solo la seguridad de quienes ingresan a zonas prohibidas, sino que también provoca impactos ambientales.

El funcionario adelantó que este martes, el personal del Área Natural Protegida Copahue trabajara en el sector para construir un alambrado y asegurar que “que ya no se pueda bajar”. A la vez, colocarán más cartelería, apelando a la conciencia de los turistas.

“Hacen caso omiso a las recomendaciones y a las multas que se les han impuesto (...) es una pena tener que cercar algo tan hermoso y tan maravilloso porque la gente directamente no cumple” declaró Croome.

Pese a la peligrosidad, estas acciones no son las únicas que se registran en el sector, ya que los turistas que visitan la zona no respetan tampoco las recomendaciones para el ascenso al volcán Copahue. “Para ascender al volcán hay que hacerlo con guías, hay que estar preparados, ir con casco y con bastones” explicó el secretario.

Otro caso en el cual los turistas no respetan las indicaciones es el sendero del Puente de Piedra de la localidad de Caviahue. “Hay cartelería que dice prohibido subir al puente y la gente sube y se saca las fotos arriba del puente de piedra” comentó Croome.

Normas vigentes en el Salto del Agrio

En primer lugar, no está habilitado el descenso río abajo del Salto del Agrio ni se permite el ingreso al sector superior del Salto. Además, está prohibido bañarse en el río Agrio en la zona del Salto, como así también acampar o hacer fuego en lugares no habilitados dentro del área.

Para proteger la vegetación se prohíbe el estacionamiento sobre sector con presencia de flora y fauna nativa. Respeto a esta última, asimismo no está permitido alimentarlas, ya que modificar su dieta puede provocar daños irreversibles.

Es recomendable siempre regresar con sus residuos, respetar el sendero habilitado entre los distintos miradores y atender a la información preventiva presente en la cartelería.

En la provincia de Neuquén rige Ley Provincial N° 1875, no respetar las instrucciones ni la cartelería constituye un incumplimiento y puede derivar en acciones administrativas y legales.