Qué significa esta señal de tránsito con una flecha blanca y cuál es su importancia: pocos lo saben

Es poco conocida, pero figura en la Ley Nacional de Tránsito de Argentina. Es de tipo reglamentaria y establece restricciones para los conductores.

Esta señal aparece en las rutas argentinas, pero es poco conocida. Foto: Imagen iluustrativa.

Las señales de tránsito cumplen un rol central en la seguridad vial , ya que permiten ordenar la circulación y anticipar las acciones que deben realizar los conductores en la vía pública para conducir de una manera segura. Conocer su significado es clave para evitar maniobras incorrectas que puedan provocar accidentes y contratiempos.

Entre las menos reconocidas por los conductores de Argentina aparece la señal R21(d) , que muestra una flecha blanca orientada hacia la derecha sobre un fondo negro . Aunque no suele verse con frecuencia en zonas urbanas, su presencia en rutas y caminos es importante porque establece una indicación obligatoria que se debe respetar sí o sí.

Esta señal, que figura en la Ley de Tránsito argentina , indica que los vehículos deben circular únicamente en la dirección señalada por la flecha , sin posibilidad de girar en sentido contrario ni continuar hacia otra dirección dentro del área donde está colocada.

Qué indica la señal de tránsito con una flecha blanca

La señal R21(d) pertenece al grupo de señales reglamentarias de restricción. Estas señales no funcionan como advertencias, sino como indicaciones obligatorias que los conductores deben respetar porque sino pueden ser pasibles de sanción.

Senal 2 La señal R21(d) es de restricción. IA

Su función principal es ordenar el flujo vehicular en determinados sectores, especialmente en lugares donde es necesario dirigir el tránsito hacia un solo sentido. En la práctica, cuando un conductor encuentra esta señal debe seguir obligatoriamente la dirección que indica la flecha, ya que cualquier otra maniobra estaría infringiendo la normativa de tránsito.

Además, esta señal es considerada una variante alternativa, lo que significa que puede ser reemplazada por otras versiones similares del mismo grupo, como las señales R21(a) o R21(b), que cumplen la misma función con distintos formatos gráficos.

Los principales tipos de señales de tránsito

Las señales de tránsito en Argentina se agrupan en distintas categorías según su función dentro del sistema vial. Entre las principales se encuentran:

Señales reglamentarias: establecen prohibiciones o restricciones que deben respetar los conductores. Suelen ser circulares, con fondo blanco y borde rojo.

establecen prohibiciones o restricciones que deben respetar los conductores. Suelen ser circulares, con fondo blanco y borde rojo. Señales preventivas: advierten sobre situaciones que pueden aparecer más adelante en la vía, como curvas, puentes angostos o zonas escolares.

advierten sobre situaciones que pueden aparecer más adelante en la vía, como curvas, puentes angostos o zonas escolares. Señales informativas: brindan datos útiles sobre destinos, servicios, distancias o lugares turísticos.

brindan datos útiles sobre destinos, servicios, distancias o lugares turísticos. Señales transitorias: se utilizan en situaciones temporales, como obras en construcción o desvíos momentáneos.

restr

Cada una cumple un rol específico dentro del sistema de señalización vial y permite que los conductores anticipen decisiones y circulen de manera más segura.

Comprender el significado de estas señales no solo es importante para aprobar el examen de manejo, sino también para reducir riesgos en rutas y ciudades, donde una interpretación incorrecta puede derivar en situaciones peligrosas.

Por ese motivo, los especialistas en seguridad vial recomiendan repasar periódicamente el significado de las señales menos conocidas, especialmente aquellas que aparecen con mayor frecuencia en rutas o zonas donde el tránsito debe organizarse de forma estricta. En definitiva, reconocer correctamente señales como la R21(d) permite conducir con mayor previsión y respetar las normas que buscan ordenar el tránsito y prevenir accidentes en la vía pública.