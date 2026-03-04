Día del hermano: por qué se celebra el 4 de marzo solo en Argentina

El Día del Hermano recuerda la importancia de los vínculos fraternos, el día invita a celebrar la solidaridad, el amor y el compañerismo.

Este 4 de marzo , Argentina celebra una fecha dedicada a uno de los vínculos más fuertes y significativos: el Día del hermano . Aunque en gran parte del mundo la conmemoración tiene lugar en septiembre, en el país se eligió otra jornada con un motivo particular que le da identidad propia.

El Día del Hermano en la Argentina se celebra cada 4 de marzo. Sin embargo, la elección de esta fecha no se debe a ningún evento en particular, sino que fue establecida por un interés comercial.

Esta es una jornada ligada al ámbito solidario, que recuerda los nexos de hermandad , es una fecha ideal para adquirir un presente y regalarlo a los seres queridos. En tanto, a nivel mundial esta especial celebración se lleva a cabo el 5 de septiembre y tiene un origen significativo.

Día Mundial del Hermano: ¿Por qué se celebra el 5 de septiembre?

La elección del 5 de septiembre como el Día Mundial del Hermano se debe a la fecha de fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a realizar varias obras sociales por todo el planeta y murió en 1997 en India, a los 87 años.

dia del hermano

Esta mujer de origen albanés y posteriormente naturalizada india, fue la fundadora de la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, en el año 1950. Junto a sus hermanas religiosas llevó paz y sosiego a muchas personas necesitadas y desamparadas en el mundo.

Quién fue la Madre Teresa de Calcuta

La Madre Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Uskup (Imperio Otomano), la actual Skopje (Macedonia). Murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta (India). Fue la líder y fundadora de las Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz en 1979. En 2016, fue declarada Santa por el Papa Francisco.

La Congregación de las Misioneras de la Caridad a la que representó y lideró durante largos años logró un récord de contar con 500 lugares en más de un centenar de naciones que adoptaron y asumieron su causa, ahora bien, si bien la misma es un fantástico legado en lo formal y en lo material, por la ayuda y asistencia que brinda, el gran aporte que hizo esta enorme mujer al mundo entero fue el ejemplo de vida que nos dio a todos.

Madre Teresa de Calcuta

Día del Hermano en otros países

En otros países, la celebración de los hermanos varía en fecha y contexto. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Día Nacional de los Hermanos se celebra el 10 de abril, aunque no es una festividad oficial. En Europa, algunas naciones conmemoran el Día de los Hermanos el 31 de mayo, enfatizando la unión familiar y la importancia de las relaciones fraternales.

La figura del hermano ha sido fuente de inspiración en diversas culturas y expresiones artísticas. Desde la literatura hasta el cine, la relación fraternal se ha explorado en múltiples facetas, destacando tanto la camaradería como los conflictos que pueden surgir. Estas representaciones reflejan la complejidad y profundidad de un vínculo que, en muchos casos, nos acompaña durante toda la vida.

En el ámbito de la psicología, se reconoce que la relación entre hermanos desempeña un papel crucial en el desarrollo emocional y social de las personas. Los hermanos suelen ser nuestros primeros compañeros de juego, confidentes y modelos a seguir. A través de ellos, aprendemos habilidades sociales, resolución de conflictos y construimos una parte significativa de nuestra identidad.