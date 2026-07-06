Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre y la dejó en evidencia: qué publicó el futbolista

El futbolista sumó polémica al cruce con la periodista de espectáculos con duras referencias a través de sus historias de Instagram. Qué publicó Icardi.

El escándalo entre Mauro Icardi , China Suárez y Ekaterina Ojeda , la tercera en discordia en una noche compleja durante un boliche de la Costanera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), destapó una guerra sinfín entre el futbolista y la periodista de espectáculos Yanina Latorre , quien en consecuencia del episodio dio a conocer una supuesta pelea en la pareja. Sin cuidado y con fuertes referencias a través de las redes sociales, se sacaron chispas en un cruce que promete más encontronazos.

Nada de banderas blancas, Icardi volvió a contraatacar en las historias de Instagram poniendo en apuro a la periodista para que muestre las "pruebas" que Yanina admitió tener. Más allá del escándalo con Eka, Yanina puso en el medio del conflicto el nombre del piloto Franco Deambrosi por un supuesto vínculo amoroso con Suárez.

"Día lluvioso y esperando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y cambiamos de tema", escribió Mauro en referencia a la ausencia de pruebas por parte de la periodista.

En tono de burla, y acompañado por emojis de caritas sonriendo, sumó en su escrito: "¡Ayyy Aruzza, Arruza o, mejor dicho, chiruza!".

Acto seguido a esto, en otra historia de la red social Instagram compartió un posteo de Yanina donde admite tener pruebas de la hipótesis que sostiene en torno a las polémicas en la vida de Icardi. En su relato, la periodista había sentenciado: "Cuando tengo foto, también tengo chats y pruebas. Besis". En sintonía con su discurso, el jugador sostuvo: ¿Te habrán hackeado la cuenta a vos también o andabas medio copeta y no te acordás?"

La palabra de Yanina sobre Icardi

En diálogo con Intrusos, de América, habló sobre el cruce: "No me sentí amenazada por Mauro Icardi. No le tengo miedo a nadie yo". "Le doy la razón a Wanda, es muy violento, pero a mi no me amedrenta. Yo no hablé de ninguna prueba, yo doy información, no sé de qué habla. Tengo unas cositas más para contar que es sobre la multa que le pidió a Wanda por los dichos de Turquía. Cuando tengo foto, también tengo chats".

"Tal vez, inconscientemente las está esperando. Que se la agarre con la chica Eka que fue la que habló de él. Nunca dije que tuviera pruebas de nada, por ahí, ellos tienen un vínculo tóxico como el que tenía con Wanda", dijo y agregó: "Estoy orgullosa de mi reinvención como mujer, antes no lo hice porque me dediqué a cuidar a mis hijos y acompañar a Diego, como hizo él con Wanda y ahora con la China, que no trabaja para estar con él".

Las chicanas previas de Icardi en su posteo en Instagram

Molesto por las acusaciones, el artillero eligió responder con un extenso texto dirigido a la conductora. “¿Qué pasó Arruza? ¿Andás nerviosa?”, comenzó, antes de cuestionar la cobertura que ella hizo sobre su vida privada. Luego lanzó la frase que hizo estallar la polémica: “¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas”.

Incluso, redobló la apuesta al afirmar que esas supuestas evidencias serían las que mantienen “alterada y angustiada” a la comunicadora. El atacante también deslizó una irónica referencia al comentarista deportivo con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami, solo, come mejor”.

Cuál fue la advertencia que lanzó Icardi contra Yanina Latorre

Sin embargo, aclaró que no publicará el material que asegura tener. “Por respeto a tu marido y a tus hijos no las voy a publicar”, sostuvo, aunque inmediatamente lanzó una advertencia directa contra Yanina: “A vos te voy a hundir y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado”. El mensaje volvió a colocar a la pareja en el centro de la escena y alimentó una pelea que, lejos de apagarse, promete sumar nuevos capítulos en los próximos días.