La inesperada aparición de Diego Maradona en la nueva serie de Harry Potter: qué descubrió un fan

La megaproducción de HBO Max se estrenará recién en Navidad. Pero un adelanto permitió detectar la sorpresiva presencia del Diez .

Los fanáticos argentinos de Harry Potter que esperan con ansias la nueva serie sobre el joven mago recibieron un particular guiño. Si bien la megaproducción sobre el universo creado por J.K. Rowling aún no se estrenó , un adelanto permitió ver algunos detalles, y uno de ellos llamó la atención: la aparición de una imagen de Diego Armando Maradona .

La serie de acción real recién estará en pantalla el próximo 25 de diciembre , pero para hacer la espera más llevadera, HBO Max estrenó recientemente su especial “Harry Potter: El arte detrás de la magia” , con intimidades del proyecto, desde cómo se grabó hasta el testimonio de los actores. Y en un fragmento de segundo pudo verse al astro argentino formando parte de la escenografía.

Fue el usuario @fr4n_universe quien en su cuenta de X (exTwitter) reveló que durante aproximadamente un segundo se ve pegada al decorado la figurita de Maradona para el álbum del Mundial de Italia 90 . “Harry James Potter, en su era muggle fanático del fútbol y Diego Maradona. Another coronación de gloria, hermanxs argentinos”, escribió en su posteo, que superó las 176 mil visualizaciones y los 6.000 me gusta.

maradona La figurita de Maradona que aparece en la escenografía de la próxima serie de Harry Potter.

En una de las tomas que recorre los escenarios, la figurita del excapitán de la Selección Argentina se ve en el armario bajo la escalera de Privet Drive, el primer "dormitorio" de Harry Potter en la casa de los Dursley. La aparición de la imagen de Maradona no es casual ni un error. La trama de la serie comienza su desarrollo en un suburbio de Inglaterra a principios de la década de 1990. En ese entonces, El Diez era una de las figuras del fútbol y una de las principales estrellas del Mundial de Italia 90, donde finalmente fue subcampeón.

Entre las reacciones, también se multiplicaron comentarios como “Fua el Diego”, “Tenés que cerrar el estadio” y “El Diego hizo magia de verdad”, que reforzaron el tono celebratorio en redes.

figurita Así es la figurita de Maradona en el Mundial 90 que aparece brevemente en la serie de Harry Potter.

“El arte detrás de la magia”, el documental que anticipa la serie

HBO Max estrenó este domingo 5 de abril el especial “En busca de Harry: el arte detrás de la magia”, un documental que sirve como introductorio a la nueva serie relacionada al joven mago y que en su temporada inicial adaptará el primer libro de la saga, “Harry Potter y la piedra filosofal”.

Según la emisora, esta producción “ofrece una mirada exclusiva al interior de la magnitud y el cuidado detrás de la nueva serie, contada desde la perspectiva de los artistas, artesanos y técnicos responsables de dar vida a los libros de J.K. Rowling para una nueva generación”. La propuesta pone el foco en quienes trabajan detrás de cámara, con el objetivo de mostrar cómo se reconstruye un mundo que ya forma parte del imaginario colectivo.

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El documental está narrado por Nick Frost, quien en la serie interpretará a Rubeus Hagrid. A lo largo del especial, se despliega una mirada en profundidad sobre el proceso de producción. El material incluye imágenes inéditas del set, pruebas de vestuario, desarrollo de efectos especiales y la construcción de escenarios emblemáticos como el castillo de Hogwarts.

Qué se sabe de la serie de Harry Potter

La serie renovada que llegará a HBO Max en la Navidad de 2026. El proyecto cuenta con un elenco completamente nuevo, encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter. También se destacan Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley. John Lithgow como Albus Dumbledore y Paapa Essiedu como el profesor Severus Snape. Por el momento sigue siendo un misterio quién le dará vida al malvado Voldemort.

La serie, que durará una década y tendrá siete temporadas, fue descripta como “una fiel adaptación de los icónicos libros”, ya que cada temporada ahondará en todas las publicaciones de la serie de J.K. Rowling.

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La showrunner Francesca Gardiner y el director Mark Mylod hablaron sobre aprovechar el formato serie para profundizar en las relaciones interpersonales y los aspectos del universo mágico que las películas no pudieron abordar por limitaciones de tiempo. “Queremos expandir el universo sin tocar lo icónico del legado que ya existe”, señalaron en una reciente entrevista con Variety.