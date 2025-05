La nueva serie de Harry Potter: conoce a quiénes serán los protagonistas

image.png

La elección de los actores principales se produjo tras un proceso de audiciones masivo, en el que participaron más de 30,000 candidatos desde que HBO lanzó una convocatoria abierta el pasado otoño. El inicio del rodaje está previsto para este verano 25/26.

Luego de este arduo proceso, la serie original de HBO anunció el tan esperado elenco principal: Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton dará vida a Hermione Granger y Alastair Stout asumirá el papel de Ron Weasley.

El anuncio estuvo a cargo de la showrunner de la serie, Francesca Gardiner, y el productor ejecutivo y director, Mark Mylod, quienes destacaron el talento excepcional de los tres jóvenes actores.

"El talento de estos tres jóvenes actores es realmente mágico, y estamos deseando que el mundo sea testigo de su química en pantalla. Agradecemos a las decenas de miles de niños y niñas que participaron en las audiciones. Fue un verdadero placer descubrir la enorme riqueza de talento joven que hay en el Reino Unido", afirmaron.

image.png

La serie será una adaptación fiel a los libros de Rowling y cada temporada presentará a Harry Potter y sus increíbles aventuras a nuevos y antiguos seguidores, y estará disponible exclusivamente en HBO Max.

El elenco principal estará acompañado por reconocidos actores que asumirán otros papeles icónicos. John Lithgow, conocido por Conclave y The Crown, interpretará a Albus Dumbledore. Janet McTeer, vista en Mission: Impossible – The Final Reckoning y The White Queen, será Minerva McGonagall. Paapa Essiedu, de I May Destroy You y Gangs of London, asumirá el papel de Severus Snape. Nick Frost, famoso por Shaun of the Dead y Hot Fuzz, dará vida a Rubeus Hagrid. Luke Thallon, de Leopoldstadt y Patriots, será Quirinus Quirrell, y Paul Whitehouse, de The Fast Show y Harry & Paul, interpretará a Argus Filch.

image.png Algunos de los nuevos personajes del resto del elenco.

Cómo será el formato de la nueva serie de Harry Potter en HBO

Esta serie original no es un spin-off ni una reinterpretación libre. Según confirmaron sus creadores, se trata de una adaptación directa de los libros de J.K. Rowling, con cada temporada centrada en una novela específica.

La idea es desarrollar una narrativa que permita explorar con mayor profundidad personajes, tramas secundarias y escenarios que las películas no pudieron abarcar por limitaciones de tiempo. Se espera que haya un total de siete temporadas, una por cada libro.

La producción será grabada en los Warner Bros. Studios Leavesden, emblemáticos por haber sido también el escenario principal de las películas originales. Todo apunta a que esta nueva versión mantendrá el nivel de calidad cinematográfica que caracteriza a HBO, pero con la cadencia narrativa propia de las series.