En este artículo, te contamos lo más importante que presentará The Last of Us en su segunda temporada .

Se estrenó 'The Last of Us' temporada 2 y esto es lo más importante que tenés que saber

Sin dudas que se trata de una serie muy esperada por fanáticos de todo el mundo. Para muestra sobra un botón: cuando se estrenó la primera temporada de The Last of Us en enero de 2023, fue vista por casi 40 millones de espectadores en dos meses; la serie promedió casi 32 millones de espectadores por episodio en mayo, y se convirtió en la temporada de debut más vista de la señal HBO. ¿Qué será lo más importante que exhibirá el flamante ciclo ? En este artículo te contamos todo lo que tenés saber…

Cabe recordar que la primera temporada de The Last of Us ganó numerosos premios, incluyendo ocho premios Primetime Emmy (tuvo 24 nominaciones). Y es que el envío –un drama post apocalíptico- se basó en un videojuego creado en 2013, cuya acción se desarrolla veinte años después de una pandemia provocada por una infección fúngica –derivada de unos hongos- de carácter masivo.

La segunda temporada de The Last of Us se estrenó el 14 de abril en la pantalla de HBO Max. En este nuevo ciclo, lo más importante es que The Last of Us presenta un salto temporal de cinco años, por lo cual Ellie –una de las protagonistas principales junto a Joel- tendrá 19 años. La clave pasa por conocer que les sucedió a ambos en ese lapso de cinco años.

La señal HBO confirmó a través de un comunicado de prensa que renovarán ‘The Last of Us’ para una temporada 3.

En la segunda temporada de The Last of Us, los actores principales continúan siendo Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie). Además, este nuevo envío cuenta con 7 episodios, a diferencia de la primera entrega, que estuvo conformada por 9 capítulos.

Cabe destacar que buena parte del elenco de la temporada 1 no sobrevivió. Tal como sucede con Joel y Ellie, otros personajes que prosiguen en la segunda temporada de The Last of Us son Gabriel Luna (Tommy) y Rutina Wesley (Maria). Y, lógicamente, se presentan a actores que interpretan a personajes nuevos: Isabela Merced (exnovia de Ellie); Ariela Barer (en el papel de Rebel, médica y miembro del Frente de Liberación de Washington); Spencer Lord (Owen Moore) y Tati Gabrielle (Nora, médica familiar que busca redimirse de sus acciones pasadas).

Godr4riXkAAmr8o.jfif

Recientemente, el actor Pedro Pascal (Joel) se refirió al estreno de la segunda temporada de The Last Of Us: "El impacto de la serie es asombroso, sobre todo por lo mucho que la gente se identificó con nuestras historias. La serie invita a los espectadores a experimentar la catarsis. Me identifico con aspectos del carácter protector de Joel. Hay algo realmente emocionante en ofrecer a todo el mundo otra temporada de una serie que aman y en la que todos hemos trabajado muy duro”. Y agregó que “contar historias siempre ha sido una forma catártica de enfrentarnos a la realidad. Bajo circunstancias extremas, ver relaciones humanas en crisis y con dolor puede ser un espacio seguro para comprender mejor nuestra sociedad. Esta serie lo hace de forma bellamente inteligente”.