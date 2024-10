Cuánto cuesta HBO actualmente con impuestos en 2024

hbo-max.jpg HBO detalla el precio de los distintos abonos mensuales a HBO Max. Y les ofrece a sus clientes tres planes: el básico con anuncios; el estándar y el platino.

El costo mensual del abono a HBO con impuestos en octubre de 2024 es de $3.990, importe que corresponde al plan básico con anuncios. El plan estándar cuesta $4.990, en tanto que el platino sale $5.990.

Según el sitio oficial de HBO Max, cada uno de estos planes reúne determinadas características:

Básico con anuncios:

2 dispositivos a la vez

Resolución Full HD

Estándar

2 dispositivos a la vez

Resolución Full HD

30 descargas para disfrutar offline

Platino

4 dispositivos a la vez

Resolución 4K Ultra HD*

Audio Dolby Atmos*

100 descargas para disfrutar offline

En el sitio web de HBO Max, es posible observar con detenimiento el catálogo que la plataforma les ofrece a sus clientes. Entre los estrenos anunciados por HBO figuran las series Ciudad de Dios –secuela de la película estrenada en 2002-; El Pingüino –con Colin Farrell en el papel del archienemigo de Batman- y la argentina La mente del poder –con Diego Velázquez y Mike Amigorena, altamente recomendable-.

Por otra parte, HBO incluye a grandes clásicos como las series Friends; The Big Bang Theory; Rick and Morty; The Office y Two and a Half Men. Además, dispone de la saga completa de las películas de Harry Potter.

Párrafo aparte para dos series imperdibles que pueden encontrarse en HBO: Los Soprano y Juego de Tronos, que fueron incluidas en numerosas reseñas y sitios especializados como dos de las mejores series de todos los tiempos. Cabe subrayar que en esta plataforma pueden verse en su totalidad, puesto que HBO ofrece las seis temporadas -86 episodios- de Los Soprano y las ocho temporadas -73 episodios- de Game of Thrones.

Para registrarse en HBO Max, el sitio indica que “si obtienes HBO con tu paquete de TV, servicio de Internet o telefonía móvil, podrás tener acceso a Max sin costo adicional. Puedes contactar a tu operador local para obtener más detalles. Para más información, visita help.max.com/plans”.

Y aclaran que la plataforma de streaming está disponible en los siguientes dispositivos:

TV

Amazon Fire

Android TV

Apple TV

Chromecast

LG

Roku

Samsung

Computadora

Chrome OS

MacOS

Windows PC

Consola de Videojuegos

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X|S

Móviles y Tablets