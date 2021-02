Trends La Mañana HBO HBO: adaptación de The Last Of Us ya tiene protagonista

Pedro Pascal será el protagonista de esta serie de HBO basada en el video juego post apocalíptico he Last Of Us.







HBO continúa trabajando en la producción de la versión para la pantalla chica del legendario juego de video The Last Of Us. En este sentido, la compañía acaba de anunciar que ya seleccionó la estrella que dará vida a Joel, el protagonista de esta historia post apocalíptica, y será nada más y nada menos que Pedro Pascal.

Este nuevo compromiso con HBO, la hoja de vida de este actor chileno continúa creciendo. Debemos recordar que Pascal recientemente actuó como uno de los personajes principales personaje principal de El Mandaloriano (lo mejor de Star Wars en años) y como máximo antagonista en la recién estrenada Wonder Woman 1984.

Esta nueva serie de HBO estará basada en el juego homónimo, The Last of US, el cual relata la historia de dos supervivientes a una pandemia letal que ha azotado Estados Unidos. Durante la saga Joel (interpretado por Pascal) deberá proteger a una niña de 14 años (Bella Ramsey) en un viaje que pondrá a prueba sus propios límites. Tanto los físicos y los emocionales.